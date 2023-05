Turiști străini în Piața Artizanilor, de pe ruta Vulcanilor Noroioși. Trufa neagră va fi vedeta târgului din iunie

Turiști străini din peste zece țări au vizitat prima ediție a Pieței Artizanilor, din comuna buzoiană Berca. Motivați de succesul acesteia, organizatorii țin să anunțe continuarea evenimentului culinar. Preparatele din trufe și înghețata artizanală vor fi noutățile târgului programat pentru zilele de 10 și 11 iunie 2023.

Inaugurarea seriei de târguri dedicate micilor producători artizanali din județul Buzău a avut loc în primul weekend al lunii mai, într-o grădină cochetă aflată pe drumul care duce la Vulcanii Noroioși. Organizatorii au reușit să adune producători din tot județul, la standurile cărora s-au perindat mii de turiști. Printre ei, au fost și numeroși clienți din afara României.

„Turiști străini din peste 10 țări, printre care Franța, Spania, Germania, Israel și Serbia au vizitat prima editie a Pieței Artizanilor în mai. De asemenea, am fost vizitați de fondatorul celei mai mari platforme de turism pentru România în limba germană”, este mesajul postat de echipa care organizează Piața Artizanilor - Slow Food & Gourmet Hub Buzău.

Producătorii au participat la acest eveniment cu ce au mai bun. François-Xavier D'Hollander a venit din Franța pentru a face bere artizanală la Buzău. Printre sortimente și-a făcut loc și berea de culoarea ambrei de la Colți, devenită în timp emblema Ținutului Buzăului.

Vin din mure și miere după o rețetă de mii de ani

Gama de băuturi artizanale a fost completată de vinul din mure și de mierea produsă după o rețetă veche de mii de ani. Iubitorii de dulciuri au avut de ales între o dulceață pe bază de miere și fructe sau bomboane produse după o rețetă mediteraneană.

„Ideea am avut-o de ani de zile. M-am plimbat mult în alte țări, în Africa de Sud, Franța, în Spania, unde am văzut târguri de nivelul acesta și am zis că asta este ceva ce chiar lipsește în Buzău”, declară Thorsten Kirschner, organizatorul târgului.

Piața Artizanilor - Slow Food & Gourmet Hub Buzău continuă și în iunie, cu multe noutăți și un concept alimentar diversificat, „de exemplu cu fresh-uri din fructe de pădure, trufe și preparate din trufe de Buzău, înghețată artizanală, specialități vegetariene de sezon și preparate din carne de la fermieri locali, fără hormoni și aditivi artificiali”.

Târgul Artizanilor este construit ecologic, organizatorii folosind uși vechi, dar și alte materiale de construcție reciclate, și are ca scop promovarea zonei ca destinație gastronomică.