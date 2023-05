Artizanii din Ținutul Buzăului. Ce au găsit vizitatorii la prima ediție a târgului culinar și de artizanat din regiune FOTO

Preparate fine din miere și fructe, bere artizanală de culoarea chihlimbarului și mezeluri tradiționale care au sfârâit pe grătarele încinse. Acestea au fost vedetele primei ediții a Pieței Artizanilor, un târg care adună laolaltă toți producătorii din Ținutul Buzăului. Bunătățile au putut fi degustate pe loc, iar la plecare vizitatorii și-au luat provizii pentru acasă.

Ideea organizării unui astfel de eveniment a aparținut unui străin stabilit de mai mulți ani în România, care a înființat comunitatea Slow Food Buzău Land, în parteneriat cu Asociația „Ținutul Buzăului”.

Primul eveniment organizat pentru micii producători artizanali din județul Buzău a avut loc în weekend, într-o locație cochetă, aflată pe drumul care duce la Vulcanii Noroioși. Organizatorii au reușit să adune producători din tot județul, iar evenimentul va fi organizat lunar pe toată perioada verii.

„Ideea am avut-o de ani de zile. M-am plimbat mult în alte țări, în Africa de Sud, Franța, Spania, unde am văzut târguri de nivelul ăsta și am zis că asta este ceva ce chiar lipsește în Buzău”, declară Thorsten Kirschner, organizatorul evenimentului.

Producătorii au participat la acest eveniment cu ce au mai bun. François-Xavier D'Hollander a venit din Franța pentru a face bere artizanală la Buzău. Printre sortimente și-a făcut loc și berea de culoarea ambrei de la Colți, devenită în timp emblema Ținutului Buzăului.

„Echipa Geoparcului UNESCO a venit la mine și au dorit propria bere, așa că am făcut acest sortiment, Amber, pentru ei. E bună, are culoarea chihlimbarului”, spune Francois-Xavier D’Hollander, producător de bere artizanală.

Gama de băuturi artizanale este completată de vinul din mure și de mierea produsă după o rețetă veche de mii de ani.

„Este o băutură fermentată, din mure, mai popular, vin din mure. Este produs la noi, în Buzău, în Unguriu. Acolo este plantația noastră, care se întinde pe două hectare. Este un vin demidulce, este recomandat a se consuma la desert dar merge și cu cărnuri roșii”, ne explică Andra Panchiosu, producător vin din mure.

Citește și: Neamțul Thorsten și olandezul Jos construiesc Piața Artizanilor în Geoparcul UNESCO Ținutul Buzăului VIDEO

De departe cel mai vizitat stand a fost cel al preparatelor tradiționale din carne. Pofticioșii care nu au rezistat să guste produsele acasă le-au putut încerca pe loc. Grătarele au fost încărcate cu bunătăți.

Iubitorii de dulciuri au avut de ales între o dulceață pe bază de miere și fructe sau o bomboană produsă după o rețetă mediteraneană.

Nici cei mici nu au fost neglijați. Pentru copii a fost gândit un atelier de tâmplărie, sub coordonarea unui artist olandez stabilit în Munții Buzăului.

Târgul a atras foarte mulți vizitatori în prima ediție, care nu au plecat fără să-și facă provizii pentru acasă.

Inițiatorii evenimentului și-au propus să organizeze piața cu bunătăți și obiecte artizanale din Ținutul Buzăului în fiecare lună. Târgul Artizanilor este construit ecologic, organizatorii folosind uși vechi dar și alte materiale de construcție reciclate, și are ca scop promovarea zonei ca destinație gastronomică.