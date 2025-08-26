Cozi la conducta cu suc de roșii a fabricii din Buzău. Oamenii vin cu bidoanele să se aprovizioneze pentru iarnă. Cât costă un litru

Sucul de roșii proaspăt, scos direct de pe linia de producție și vândut la poarta singurei fabrici de procesare a tomatelor din Buzău, este la mare căutare în această perioadă, potrivit Stiri de Buzau. Zeci de oameni stau la coadă cu bidoane.

Oamenii așteaptă zilnic la rând, în mașini aliniate pe Șoseaua Spătarului, pentru a cumpăra sucul de tomate comercializat cu un adaos minim. Varianta pentru care optează este mult mai avantajoasă decât achiziția tomatelor din piață - unde prețurile au urcat considerabil - și prepararea bulionului acasă.

Prețul la care este comercializat este foarte mic. Practic, a rămas neschimbat de câțiva ani.

„Stau de pe la 11 și ceva să luăm suc de roșii, să facem și noi bulion. E natural, pentru că am văzut tirurile cu roșii aduse acum”, spune o clientă.

Cumpărătorii plătesc 3,50 lei pentru un litru

Cozile formate de autoturisme se întind, aproape zilnic, pe zeci de metri. Unii cumpărători vin de la sute de kilometri pentru a prinde marfa proaspătă.

„Sunt din Popești Leordeni, Ilfov. Am luat și anul trecut și e foarte bun, ieftin, pentru că asta se caută. Venim și la anul, prețul e de vreo patru ani la fel, 3,50 lei”, a mărturisit unul dintre șoferii care așteptau la poarta fabricii, potrivit sursei citate.

„Doar să-l mai fiarbă puțin”

Clienții primesc sucul de roșii direct de pe linia de zdrobire, în recipientele aduse de acasă,. Produsul este turnat în bidoane ca de la cișmea, scrie sursa citată.

„Tot ce mai au (cumpărătorii) de făcut este să adauge ingrediente, sare și alte condimente și doar să-l mai fiarbă puțin, 10–15 minute”, declară Ancuța Iacob, responsabil de calitatea produselor.

Prețul de producție a putut fi păstrat la nivelul anilor trecuți datorită automatizării complete a liniei de procesare și a stocului mare de tomate recoltate de pe câmp.

„Anul trecut, am procesat 600 de tone, de la furnizorul nostru din Ialomița, Sinești, iar anul acesta sperăm ca producția să ajungă la zece mii de tone”, a adăugat Ancuța Iacob.

Fabrica buzoiană de conserve va produce suc de roșii până la sfârșitul lunii septembrie.