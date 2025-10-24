search
Vineri, 24 Octombrie 2025
Ca pe vremea lui Moromete. Un bărbat a murit după ce a fost prins și zdrobit într-o balotieră

Un bărbat de aproximativ 50 de ani din localitatea Cochirleanca, județul Buzău, a murit, vineri, după ce a fost prins într-o balotieră.

Tragedia a avut loc în județul Buzău FOTO: Adevărul (arhivă)
Potrivit primelor informații, bărbatul făcea lucrări agricole pe un teren din apropierea satului Cochirleanca, unde realiza baloţi de coceni de porumb. Utilajul a fost observat oprit, la jumătatea terenului, de mai mulți localnici, care au presupus că bărbatul făcea o pauză pentru a mânca, scrie News.

În cursul serii, oamenii au constatat că balotiera rămăsese nemișcată și s-au deplasat acolo, găsind trupul bărbatului prins în utilaj.

Echipaje ale ISU Buzău şi SMURD au intervenit pentru extragerea victimei. Din primele cercetări reiese că utilajul s-ar fi înfundat, iar bărbatul ar fi încercat să remedieze problema fără a-l opri, moment în care a fost prins de mecanism.

Polițiștii Serviciului Criminalistic sunt așteptați pentru efectuarea cercetărilor și stabilirea cauzelor exacte ale incidentului. Bărbatul este un fost cadru militar, ieșit la pensie, care se ocupa acum cu lucrări agricole cu utilajul pe care îl deținea.

Buzău

loading Se încarcă comentariile...
