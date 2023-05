Anemia la copii. Laptele îmbogățit cu fier, inclus în alimentația bebelușului VIDEO

Specialiștii avertizează că numărul copiilor diagnosticați cu anemie este în creștere. De aceea, este esențial ca părinții să fie conștienți de simptomele anemiei și să ceară ajutor medical în timp util.

Importanța alimentației în combaterea anemiei este crucială, iar cunoașterea alimentelor bogate în fier este deosebit de utilă, spune dr. Gina Anica, medic primar în Pediatrie la Spitalul Județean de Urgență Buzău.

Anemia este o afecțiune destul de răspândită în rândul copiilor, estimându-se că aproximativ 40-50% dintre sugari și copiii mici suferă de deficit de fier, mulți dintre aceștia ajungând chiar la anemie.

În ultimii doi ani, numărul cazurilor de anemii severe, în special cele cu valori ale hemoglobinei sub 7 grame pe decilitru, a înregistrat o creștere semnificativă față de anii anteriori, uneori necesitând transfuzii de sânge.

Dr. Gina Anica, medic primar în Pediatrie la Spitalul Județean de Urgență Buzău, spune că este esențial ca părinții să solicite consultații medicale în timp util, pentru a identifica și trata deficitul de fier în stadiile incipiente și a evita situațiile grave care necesită transfuzii de sânge, mai ales în cazul copiilor cu vârsta sub un an.

Un nivel scăzut de fier afectează oxigenarea țesuturilor

Cea mai frecventă formă de anemie discutată este anemia feriprivă, o formă carențială în care deficitul de fier reprezintă factorul principal. Fierul este un component esențial al hemoglobinei, aceasta fiind responsabilă de transportul oxigenului în țesuturi.

„În momentul în care avem un fier scăzut, avem o hemoglobină scăzută, în felul acesta avem o oxigenare scăzută a țesuturilor. Ce înseamnă asta? Se împiedică o dezvoltare bună a organismului, încă din primii ani de viață, încă din primele luni de viață, fierul intră în structura hemoglobinei, amioglobinei, este un cofactor enzimatic, implicându-se în felul acesta în procesele fiziologice ale organismului”, spune medicul buzoian.

Astfel, este necesară conștientizarea și abordarea adecvată a anemiei la copii, astfel încât să se asigure o dezvoltare optimă și o bună stare de sănătate încă din primele luni de viață.

Cele trei faze ale anemiei și importanța depistării timpurii la copii

Un studiu recent realizat de cercetători relevă faptul că anemia la copii se desfășoară în trei faze distincte, iar identificarea și tratamentul în fazele incipiente joacă un rol esențial în prevenirea complicațiilor severe.

În prima fază a anemiei, depozitele de fier din organism se epuizează treptat. Apoi, în faza a doua, producția de celule roșii sanguine scade. Abia în faza a treia, când nivelul hemoglobinei și al altor indicatori eritrocitari scad semnificativ, se instalează anemia propriu-zisă.

„Ca simptomatologie, în primele două faze nu avem decât o paloare, atât, iar în momentul în care hemoglobina scade foarte mult, în formele severe de anemie, abia atunci apar iritabilitatea, tulburările de apetit, tahicardia și alte simptome mai agresive pe care nu le descoperim la început”, declară medicul Gina Anica.

Medicii subliniază importanța evaluării clinico-biologice a copiilor la vârsta de 1 an. În această etapă, se efectuează analize de bază, cum ar fi hemoleucograma, feritina, sideremia și numărul de reticulocite. Pe baza modificărilor identificate în aceste analize, se pot extinde investigațiile pentru identificarea cauzelor specifice și a altor tipuri de anemii.

Prin diagnosticarea timpurie și intervenția adecvată, se poate preveni evoluția către forme severe ale afecțiunii și se asigură o dezvoltare sănătoasă a copiilor încă din primele etape ale vieții lor.

Părinții sunt încurajați să acorde o atenție deosebită simptomelor suspecte și să solicite sfatul medicului pediatru pentru evaluarea stării de sănătate a copiilor lor. Prevenirea și gestionarea eficientă a anemiei reprezintă un pas crucial în asigurarea unui viitor sănătos pentru cei mici.

Rolul alimentației adecvate în prevenirea anemiei

Alimentația joacă un rol crucial în prevenirea anemiei la copii, începând de la perioada nou-născut - sugar și continuând pe parcursul creșterii lor.

În cazul bebelușilor alăptați natural este esențial ca mama să aibă o alimentație corectă și să-și verifice starea de sănătate în ceea ce privește nivelul de fier. În cazul alimentării artificiale, bebelușul trebuie hrănit cu formule de lapte îmbogățite cu fier.

„În primul rând, mama trebuie să se alimenteze corect și să-și verifice dacă este anemică sau nu. Dacă bebelușul este alimentat artificial, atunci trebuie să fie alimentat cu preparate din lapte îmbogățite cu fier, sub nicio formă nu dăm lapte de vacă sub vârsta de un an. Din ce în ce mai mulți părinți administrează lapte de vacă simplu, sub vârsta de un an, ceea ce a dus, din practică, la aceste anemii la sugarii sub un an”, spune dr. Anica Gina, medic primar Pediatrie în cadrul Spitalului Județean de Urgență Buzău.

Pe măsură ce copiii cresc, alimentația corectă și echilibrată continuă să fie esențială. În momentul introducerii alimentelor solide, diversificarea trebuie să fie realizată în mod corespunzător. Este important să evităm excesul de făinoase și să alegem cereale îmbogățite cu fier.

Trebuie să acordăm atenție consumului de proteine, legume verzi și carne, cum ar fi ficatul și gălbenușul de ou, deoarece aceste alimente sunt bogate în fier și au un rol important în prevenirea anemiei. De asemenea, fructele și citricele sunt benefice datorită conținutului de vitamina C, care facilitează absorbția fierului în organism.