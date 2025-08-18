Două femei rănite de un copac prăbușit în București

Două femei au fost rănite, luni, de un copac care s-a rupt în București, a informat Poliția Capitalei, precizând că cele două au fost duse la spital, pentru îngrijiri medicale.

Polițiști din cadrul Direcției Generale de Poliție a Municipiului București – Secția 8 Poliție au fost sesizați, prin apel 112, cu privire la faptul că, pe o stradă din Sectorul 2, a căzut un copac, două femei fiind rănite.

Cele două femei au primit îngrijiri medicale la fața locului, ulterior fiind transportate la spital, pentru investigații și îngrijiri suplimentare.

De asemenea, în urma evenimentului au rezultat și pagube materiale, respectiv avarierea unui autoturism parcat în zonă.

Polițiștii Secției 8 Poliție continuă verificările, în vederea stabilirii situației de fapt și dispunerii măsurilor legale ce se impun.