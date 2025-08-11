Bărbat ucis de cumnat, pentru că voia să-și refacă viața după moartea soției

Un bărbat din județul Maramureș a fost ucis cu sânge rece de cumnatul său, după ce ar fi încercat să înceapă o nouă relație.

Un bărbat de 47 de ani din județul Maramureș a fost înjunghiat mortal de cumnatul său, pe fondul unor conflicte izbucnite după ce victima și-a exprimat dorința de a-și reface viața, la câțiva ani după moartea soției. Agresorul a sunat la 112 și și-a recunoscut fapta, iar acum va fi supus unei expertize psihiatrice.

Incidentul șocant a avut loc în localitatea Berbești, Maramureș, unde cei doi cumnați locuiau la doar câteva case distanță. Potrivit vecinilor, între ei existau tot mai multe tensiuni în ultima perioadă, declanșate după ce victima a decis să își refacă viața, la câțiva ani de la moartea soției sale, sora agresorului. Femeia murise din cauza unei boli grave.

Zilele trecute, conflictul a atins punctul culminant. Victima, un bărbat de 47 de ani, se afla în curtea casei sale când cumnatul său a venit spre el. După un scurt schimb de replici, agresorul l-a atacat și l-a înjunghiat de mai multe ori, relatează ProTV.

Apel la 112 și sfârșit tragic

După ce victima a căzut la pământ, suspectul ar fi sunat chiar el la numărul unic de urgență și ar fi mărturisit fapta. O ambulanță a sosit imediat la fața locului, iar bărbatul rănit a fost transportat de urgență la spital. Din păcate, medicii nu au mai putut să îi salveze viața și au declarat decesul.

În prezent, agresorul se află în custodia autorităților și va fi supus unei expertize psihiatrice pentru a se stabili dacă a avut discernământ în momentul comiterii crimei. Ancheta este în curs, iar autoritățile încearcă să stabilească cu exactitate circumstanțele atacului