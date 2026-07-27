Sindicatele din Poliție, avertisment pe tema salarizării: „Apărarea țării nu se face cu personal demotivat”

Federația Sindicatelor Naționale ale Polițiștilor și Personalului Contractual din România (FSNPPC) solicită ca noua lege a salarizării să acorde prioritate familiei ocupaționale „Apărare, Ordine Publică și Securitate Națională”, invocând actualul context geopolitic și de securitate.

Organizația sindicală susține că domeniile Apărării, Ordinii Publice și Securității Naționale „nu pot fi negociate și nici nu pot fi folosite doar declarativ, în funcție de unele interese politico-economice de moment”.

„Avem dreptul la un tratament fiscal-bugetar adecvat realităților sus-menționate și contextului militar/geopolitic actual, în interesul statului român și al cetățenilor, care trebuie să fie beneficiarii unor servicii de apărare și de ordine publică prestate la standarde de siguranță și eficiență!”, afirmă reprezentanții FSNPPC.

Sindicaliștii compară actuala situație cu perioada pandemiei, când sectorul Sănătății a beneficiat de prioritate în politicile salariale:

„Așa cum, în timpul pandemiei, a fost absolut firesc și legitim ca Guvernul să pună în prim-planul salarizării familia ocupațională Sănătate, tot așa, și acum, în fața unui pericol reprezentat de războiul de la graniță, de evenimentele care au marcat ultima perioadă - penetrarea spațiului aerian și maritim de către drone care au intrat neautorizat pe teritoriul național -, de conflictul militar escaladant din Orientul Mijlociu și de situația geopolitică internațională, decidenții politici trebuie să prioritizeze drepturile salariale și predictibilitatea carierei în Sistemul de Apărare, Ordine Publică și Siguranță Națională, nu doar dotarea cu echipamente militare și tehnologie de profil! Apărarea țării nu se face cu personal demotivat și prost plătit!”.

FSNPPC precizează că a solicitat constant, în cadrul dialogului social și al discuțiilor cu factorii politici, ca această categorie profesională să fie tratată prioritar atât din perspectiva salarizării, cât și în privința ocupării posturilor vacante, a dotărilor logistice și a protecției juridice și fizice a angajaților.

„Inactractivitate pentru funcțiile de comandă de la Poliția Rurală și Formațiunile de Poliție”

Sindicatul critică și forma actuală a proiectului de lege, apreciind că beneficiile salariale sunt mult mai reduse pentru agenții de poliție decât pentru ofițeri.

„Dacă, la corpul ofițerilor de poliție, în forma actuală, din proiect reies, în general, unele majorări (care oricum vor fi anihilate de inflație și de costul coșului minim, în 2027), la corpul agenților de poliție/gradelor inferioare - majoritatea covârșitoare a angajaților din SAOPSN -, aceste majorări sunt infime”, susțin reprezentanții organizației.

Aceștia avertizează că, în lipsa modificărilor propuse de FSNPPC, vor continua să existe probleme de atractivitate pentru funcțiile de conducere din Poliția Rurală și din formațiunile de poliție.

„Dacă proiectul nu va fi upgradat cu propunerile FSNPPC, se va perpetua o reglementare care, cel puțin la nivelul Poliției Române, generează inactractivitate pentru funcțiile de comandă de la Poliția Rurală și Formațiunile de Poliție, funcții de conducere remunerate simbolic (ca să nu spunem execrabil), cu 80 sau 100 lei/brut”, se mai arată în comunicat.

Potrivit sindicaliștilor, deficitul de personal existent în aceste structuri riscă să se accentueze, în condițiile în care angajații vor evita sau vor refuza ocuparea unor posturi de conducere care implică responsabilități sporite, dar beneficiază de recompense salariale considerate insuficiente.