search
Sâmbătă, 13 Iunie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Campionatul Mondial ⚽Război în UcrainaIstoria zilei

Video Posesoarea singurului Ferrari roz din Marea Britanie și-a făcut praf bolidul de 120.000 de lire sterline, iar firma de asigurare refuză să plătească reparația

0
0
Publicat:
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google Discover Urmărește-ne pe Discover

O femeie de afaceri din Marea Britanie a fost implicată, în august 2023, într-un accident rutier în urma căruia Ferrari-ul său roz, considerat singurul din țară de această culoare, a fost grav avariat. La aproape trei ani de la incident, compania de asigurări refuză să acopere costurile reparațiilor.

Bolidul a costat 120.000 de lire
Ferrari-ul afaceristei/FOTO: Captură video The Sun și Facebook Lisa-Marie Brown

Potrivit The Sun, proprietara este Lisa-Marie Brown (45 de ani), pasionată de universul Barbie și cunoscută din emisiunea „Rich House Poor House” de la Channel 5.

Acum, aceasta este furioasă după ce mașina a fost declarată daună totală, iar compania de asigurări refuză să o despăgubească. Admiral Insurance a refuzat să acopere costurile reparațiilor, susținând că mașina nu avea o inspecție tehnică valabilă (MOT).

Potrivit imaginilor surprinse de camere, Lisa-Marie Brown conducea Ferrari-ul cu o viteză estimată între 48 și 64 km/h când a avut loc accidentul.

În urma impactului cu un alt autoturism care a schimbat banda și a virat în ultimul moment, bolidul roz a fost proiectat în afara carosabilului, a traversat trotuarul, a lovit un indicator rutier și a ajuns în tufișuri.

„M-ar fi putut ucide. A fost cel mai nebunesc lucru care mi s-a întâmplat vreodată. Am fost inconștientă câteva secunde, iar când mi-am revenit, primul meu gând a fost: «Doamne, ce s-a întâmplat? Nu muri.»

Am rămas cu răni și cu un traumatism cervical, iar recuperarea a durat ceva timp. Am fost lăsată să rezolv totul pe cont propriu. Îmi voi reconstrui mașina și viața, dar ar fi trebuit să fiu protejată de poliție sau de compania de asigurări”, a povestit Lisa-Marie.

Lisa-Marie, care administrează și un serviciu de valet și o cafenea prin afacerea sa Supercar Hangout din Cardiff, a cumpărat mașina în 2019 pentru 120.000 de lire sterline.

Ferrari este cunoscut pentru politica sa de a nu produce și de a nu comercializa automobile roz, considerând că această culoare nu se potrivește imaginii mărcii.

Totuși, Lisa-Marie spune că reprezentanța Stratstone Ferrari din Manchester a ajutat-o să aplice folia roz pe automobil atunci când și-a lansat afacerea. Ea mai deține un Porsche Panamera roz și un McLaren 600LT roz, ediție limitată.

„Poliția nu a făcut nimic”

Lisa-Marie Brown susține că autoritățile nu au luat măsuri după accident și că impactul i-a afectat profund viața.

„Poliția nu a făcut nimic, pur și simplu a spus că a fost un accident și a tratat cazul superficial. Viața mea a fost pusă pe pauză în ultimii trei ani, a fost incredibil de greu de suportat.

Trebuie să încercăm să găsim bani pentru a readuce mașina pe șosea, deoarece compania de asigurări refuză să plătească despăgubirea.”

Lisa-Marie Brown afirmă că a muncit în trei locuri pentru a-și permite Ferrari-ul și că, după accident, s-a ales atât cu răni, cât și cu o mașină grav avariată, pe care este nevoită să o repare pe cont propriu.

În prezent, un atelier auto din Cardiff o ajută să reconstruiască automobilul, care ar putea reveni pe șosea în aproximativ trei luni.

Cum răspunde compania de asigurări

O purtătoare de cuvânt a companiei Admiral a declarat pentru The Sun:

„Respingerea unei cereri de despăgubire nu este o decizie pe care o luăm cu ușurință. Totuși, motivul pentru care am respins cererea doamnei Brown este că automobilul său nu a trecut inspecția tehnică MOT și nu era apt pentru circulația pe drumurile publice la data de 8 august 2023, când a avut loc coliziunea.

Mașina a picat testul MOT pe 3 august 2023 deoarece nu îndeplinea standardele de siguranță necesare, având o defecțiune majoră constând într-o scurgere de lichid la amortizorul spate. Această problemă trebuia remediată imediat, însă nu a fost reparată.

Din cauza problemelor identificate la inspecția tehnică, am solicitat unui evaluator independent să inspecteze vehiculul. Acesta a concluzionat că doamna Brown fusese informată despre defect, însă problema nu fusese remediată”

Compania Admiral susține că Lisa-Marie Brown a continuat să folosească Ferrari-ul după ce acesta nu a trecut inspecția tehnică, deși fusese identificată o defecțiune majoră care îl făcea impropriu circulației.

Asiguratorul arată că automobilul nu era folosit pentru deplasarea la service sau pentru o nouă inspecție în momentul accidentului și, din acest motiv, a refuzat plata despăgubirii.

Decizia a fost contestată de proprietară, însă a fost confirmată ulterior de Financial Ombudsman Service (FOS), organismul independent care soluționează litigiile din domeniul financiar.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Popcorn și panică: Atacurile Ucrainei asupra Crimeei transformă „trofeul” lui Putin într-o capcană letală
digi24.ro
image
Cum va arăta Guvernul Tomac. Lista miniștrilor propuși de premierul desemnat - surse
stirileprotv.ro
image
„Profesionistul” numit acum 6 luni de Diana Buzoianu la șefia Apelor Române, cu care ministrul s-a lăudat pe Facebook, a aflat că va fi dat afară. Tot de pe Facebook
gandul.ro
image
PERICOL în Europa. Un proiect uriaș, de 14 miliarde de euro, ar putea distruge o atracție populară
mediafax.ro
image
Gigi Becali a vrut să pună antrenor la FCSB un rapidist înrăit! Negocieri secrete la mănăstire: „M-a șocat propunerea”
fanatik.ro
image
Elon Musk are peste 1 trilion de dolari. Iată de ce creierul uman nu poate înțelege această sumă uriașă
libertatea.ro
image
Ucraina va cere 20 de miliarde de dolari de la aliați înainte de summitul NATO: „Vrem ca Rusia să ardă și mai tare”
digi24.ro
image
„Alona”, rivala care i-a făcut coșmaruri Simonei Halep, poze îndrăznețe în Grecia
gsp.ro
image
Shakira a postat un mesaj VIRAL, la câteva ore după ce a fost acuzată că a trimis o sosie la deschiderea CM 2026
digisport.ro
image
Povestea orașului antic Side de pe Riviera Turciei, astăzi una dintre cele mai căutat destinații turistice
click.ro
image
Ce rol au lamelele verzi de pe marginea autostrăzii? Mulți șoferi le văd zilnic fără să știe la ce folosesc
antena3.ro
image
Antreprenorul român care tocmai a încasat 500 mil. euro după ce a vândut acţiuni la eMAG
zf.ro
image
Băiatul de 15 ani din Timiș care a căzut cu trotineta electrică a murit: "Drum lin către îngeri, copil drag!"
observatornews.ro
image
O turistă a comandat meniul zilei la 35 lei, într-un restaurant din Eforie Nord. Ce a primit să mănânce, de fapt
cancan.ro
image
Ministrul Muncii anunță că sistemul de pensii este în pericol. Crește vârsta de pensionare sau scad pensiile?
newsweek.ro
image
Fosta noră a lui Ion Țiriac e din nou în centrul atenției. Ileana Lazariuc e definită de lux şi a semnat contractul
prosport.ro
image
Cum afli dacă ai datorii la ANAF înainte să primești o somație. Verificarea durează doar câteva minute
playtech.ro
image
Scene teribile în Mexic! Un cadavru a fost decoperit lângă baza în care Iranul se pregătește pentru Cupa Mondială
fanatik.ro
image
Reguli dacă ai câine sau pisică la bloc: e nevoie de acordul vecinilor sau asociației de proprietari în unele orașe din România, iar amenzile diferă în funcție de localitate
ziare.com
image
Simona Halep a pronunțat un singur nume, înaintea meciului de retragere: "Îi mulțumesc!"
digisport.ro
image
Vedeta din România care și-a surprins fanii pe Instagram. Tu îl recunoști? „Ma scuzați, nu prea am poze cu mine mic și îmbrăcat”
click.ro
image
EXCLUSIV Un fost președinte PNL susține intrarea partidului în opoziție: „Soluția cea mai bună”
cotidianul.ro
image
Cum arată casa Adelinei Pestrițu. E într-un cartier exclusivist din Capitală. Vila e identică cu super casele vedetelor din America. Are inclusiv palmieri în curte / GALERIE FOTO
romaniatv.net
image
O trotinetă electrică a explodat într-un bloc din Timișoara. 3 români au fost răniți și alți 43 au fost evacuați de urgență
mediaflux.ro
image
Poftiți în viitor! SUA - Paraguay s-a jucat pe cel mai scump stadion din lume, care ne-a arătat cum va arăta fotbalul de mâine
gsp.ro
image
"Casa era cu 50.000 de euro mai ieftină decât în anunț": cum pierd românii bani din cauza agențiilor imobiliare
actualitate.net
image
Cine este Răzvan, fostul SPP-ist care moștenește vila de 3 milioane de euro a lui Ion Iliescu din Primăverii
actualitate.net
image
Cum arată casa în care a copilărit Gică Hagi. Gestul nobil pe care l-a făcut după ce a răscumpărat locuința din Săcele
click.ro
image
Primul vin de cireșe din lume, născut într-o fermă veche de 300 de ani din Catalonia. Ce gust are și cu ce se combină?
click.ro
image
David Beckham a primit o stea pe Walk of Fame. „Întotdeauna am fost un visător”. Printre invitații de la ceremonie a fost și Tom Cruise
click.ro
Regina Letizia a Spaniei, GettyImages (4) jpg
"Iubirea interzisă" a Reginei Letizia o bântuie la Cupa Mondială. Fostul ei amant a reapărut și face valuri în Mexic
okmagazine.ro
Elizabeth Hurley, Billy Ray Cyrus foto Profimedia jpg
Era cât pe ce să moară înainte de-a se îndrăgosti de Elizabeth Hurley. Dragostea l-a salvat?
clickpentrufemei.ro
A treia săptămână a cercetărilor în situl arheologic de la Glina-Bălăceanca (© Muzeul Municipiului București)
„Preistoria de la porțile de sud-est ale Bucureștiului”: Continuarea cercetărilor arheologice în situl Glina-Bălăceanca
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Locul din România pe care Dan Negru ar vrea să-l viziteze toți oamenii măcar o dată în viață. Mulți români îl ignoră. „Luați-o și pe aici la vară!”
image
Cum arată casa în care a copilărit Gică Hagi. Gestul nobil pe care l-a făcut după ce a răscumpărat locuința din Săcele

OK! Magazine

image
"Iubirea interzisă" a Reginei Letizia o bântuie la Cupa Mondială. Fostul ei amant a reapărut și face valuri în Mexic

Click! Pentru femei

image
Horoscop 13 iunie 2026. Venus începe tranzitul prin zodia Leu și aprinde pasiunea pentru toți nativii

Click! Sănătate

image
Ce culoare vezi prima dată? Iată ce dezvăluie despre tine!