Video Posesoarea singurului Ferrari roz din Marea Britanie și-a făcut praf bolidul de 120.000 de lire sterline, iar firma de asigurare refuză să plătească reparația

O femeie de afaceri din Marea Britanie a fost implicată, în august 2023, într-un accident rutier în urma căruia Ferrari-ul său roz, considerat singurul din țară de această culoare, a fost grav avariat. La aproape trei ani de la incident, compania de asigurări refuză să acopere costurile reparațiilor.

Potrivit The Sun, proprietara este Lisa-Marie Brown (45 de ani), pasionată de universul Barbie și cunoscută din emisiunea „Rich House Poor House” de la Channel 5.

Acum, aceasta este furioasă după ce mașina a fost declarată daună totală, iar compania de asigurări refuză să o despăgubească. Admiral Insurance a refuzat să acopere costurile reparațiilor, susținând că mașina nu avea o inspecție tehnică valabilă (MOT).

Potrivit imaginilor surprinse de camere, Lisa-Marie Brown conducea Ferrari-ul cu o viteză estimată între 48 și 64 km/h când a avut loc accidentul.

În urma impactului cu un alt autoturism care a schimbat banda și a virat în ultimul moment, bolidul roz a fost proiectat în afara carosabilului, a traversat trotuarul, a lovit un indicator rutier și a ajuns în tufișuri.

„M-ar fi putut ucide. A fost cel mai nebunesc lucru care mi s-a întâmplat vreodată. Am fost inconștientă câteva secunde, iar când mi-am revenit, primul meu gând a fost: «Doamne, ce s-a întâmplat? Nu muri.»

Am rămas cu răni și cu un traumatism cervical, iar recuperarea a durat ceva timp. Am fost lăsată să rezolv totul pe cont propriu. Îmi voi reconstrui mașina și viața, dar ar fi trebuit să fiu protejată de poliție sau de compania de asigurări”, a povestit Lisa-Marie.

Lisa-Marie, care administrează și un serviciu de valet și o cafenea prin afacerea sa Supercar Hangout din Cardiff, a cumpărat mașina în 2019 pentru 120.000 de lire sterline.

Ferrari este cunoscut pentru politica sa de a nu produce și de a nu comercializa automobile roz, considerând că această culoare nu se potrivește imaginii mărcii.

Totuși, Lisa-Marie spune că reprezentanța Stratstone Ferrari din Manchester a ajutat-o să aplice folia roz pe automobil atunci când și-a lansat afacerea. Ea mai deține un Porsche Panamera roz și un McLaren 600LT roz, ediție limitată.

„Poliția nu a făcut nimic”

Lisa-Marie Brown susține că autoritățile nu au luat măsuri după accident și că impactul i-a afectat profund viața.

„Poliția nu a făcut nimic, pur și simplu a spus că a fost un accident și a tratat cazul superficial. Viața mea a fost pusă pe pauză în ultimii trei ani, a fost incredibil de greu de suportat.

Trebuie să încercăm să găsim bani pentru a readuce mașina pe șosea, deoarece compania de asigurări refuză să plătească despăgubirea.”

Lisa-Marie Brown afirmă că a muncit în trei locuri pentru a-și permite Ferrari-ul și că, după accident, s-a ales atât cu răni, cât și cu o mașină grav avariată, pe care este nevoită să o repare pe cont propriu.

În prezent, un atelier auto din Cardiff o ajută să reconstruiască automobilul, care ar putea reveni pe șosea în aproximativ trei luni.

Cum răspunde compania de asigurări

O purtătoare de cuvânt a companiei Admiral a declarat pentru The Sun:

„Respingerea unei cereri de despăgubire nu este o decizie pe care o luăm cu ușurință. Totuși, motivul pentru care am respins cererea doamnei Brown este că automobilul său nu a trecut inspecția tehnică MOT și nu era apt pentru circulația pe drumurile publice la data de 8 august 2023, când a avut loc coliziunea.

Mașina a picat testul MOT pe 3 august 2023 deoarece nu îndeplinea standardele de siguranță necesare, având o defecțiune majoră constând într-o scurgere de lichid la amortizorul spate. Această problemă trebuia remediată imediat, însă nu a fost reparată.

Din cauza problemelor identificate la inspecția tehnică, am solicitat unui evaluator independent să inspecteze vehiculul. Acesta a concluzionat că doamna Brown fusese informată despre defect, însă problema nu fusese remediată”

Compania Admiral susține că Lisa-Marie Brown a continuat să folosească Ferrari-ul după ce acesta nu a trecut inspecția tehnică, deși fusese identificată o defecțiune majoră care îl făcea impropriu circulației.

Asiguratorul arată că automobilul nu era folosit pentru deplasarea la service sau pentru o nouă inspecție în momentul accidentului și, din acest motiv, a refuzat plata despăgubirii.

Decizia a fost contestată de proprietară, însă a fost confirmată ulterior de Financial Ombudsman Service (FOS), organismul independent care soluționează litigiile din domeniul financiar.