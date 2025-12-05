Tragedie la Pasajul Unirii: un pieton a murit după ce a fost lovit de o motocicletă condusă de un tânăr de 23 de ani

Un pieton a murit la intrarea în Pasajul Unirii, după ce a fost lovit de o motocicletă condusă de un tânăr de 23 de ani.

Accidentul a avut loc joi, în jurul orei 23:10, iar autoritățile investighează circumstanțele producerii tragediei.

Potrivit primelor informații transmise de Brigada Rutieră, un tânăr de 23 de ani conducea o motocicletă pe Bd. I. C. Brătianu, dinspre str. Colțea către Bd. Dimitrie Cantemir, când a surprins și accidentat pietonul de 50 de ani, care se angajase în traversarea străzii.

La fața locului au intervenit echipaje medicale care au încercat manevrele de resuscitare, însă victima a fost declarată decedată.

„În urma accidentului de circulație, s-a intervenit pentru aplicarea manevrelor de resuscitare asupra pietonului, însă din nefericire medicii au declarat decesul acestuia. Conducătorul auto a fost testat cu aparatul Alcooltest, rezultatul indicat fiind <zero>. Ulterior, a fost transportat la spital pentru acordarea ingrijirilor medicale, ocazie cu care i-au fost recoltate si probe biologice”, a transmis Brigada Rutieră.

În continuare, polițiștii Brigăzii Rutiere efectuează cercetări în vederea stabilirii cu exactitate a cauzelor și împrejurărilor în care s-a produs accidentul rutier.

Din cauza accidentului, Pasajul Unirii a fost închis pe sensul dinspre Universitate spre Tineretului timp de mai multe ore.

Mai mulți șoferi, care au trecut prin pasaj la diferite intervale, au relatat că circulația a fost complet oprită de polițiști.