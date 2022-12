Presa grecească scrie despre accidentul din Pasajul Unirii: Autoritățile investighează dacă șoferul a setat corect datele în GPS

Presa din Grecia scrie despre accidentul care a avut loc în urmă cu câteva zile la Pasajul Unirii. Autoritățile române investighează dacă șoferul autocarului a introdus corect datele în GPS.

Pe data de 23 decembrie a avut loc un accident rutier grav la Pasajul Unirii, acolo unde un autocar cu persoane de cetățenie greacă a lovit limitatorul de înălține de la intrarea în tunel. În urma accidentului o persoană și-a pierdut viața.

În prezent, mai sunt internate în spitalele din București doar două persoane dintre cele grav rănite. Marți, cinci persoane au fost externate. Potrivit postului de televiziune OPEN, este vorba de o femeie în vârstă de 62 de ani care a fost exhubată de la terapie intensivă și un bărbat în vârstă de 58 de ani.

Autoritățile investighează dacă șoferul autocarului a introdus în GPS datele pentru autoturism și nu pentru autocar. Acesta ar putea fi unul din motivele pentru care autocarul s-a deplasat de pe banda dreaptă spre stânga chiar înainte de a ajunge la intrarea în pasaj.

Potrivit declarațiilor șoferului, acesta a relatat că era atent la drum și nu conducea cu viteză.

„A fost ca și cum un tren ne-a lovit”, a declarat el pentru postul de televiziune Mega, potrivit G4media.

„Nimeni nu credea că vom ieși de acolo în viață. Într-o secundă totul a trecut prin fața mea și am spus „de aici nimeni nu va ieși viu”. Totul s-a întâmplat într-o secundă. Am urmat pur și simplu traseul pe care mi l-a indicat GPS-ul. Când antena a nimerit în construcție am frânat brusc, dar nu am putut evita accidentul. Nu aveam vitează”, a adăugat șoferul autocarului.