Primul marcaj galben „Nu blocați intersecția”, montat la Piața Victoriei. Șoferii care nu respectă regula, riscă amendă

Primarul general interimar al Capitalei, Stelian Bujduveanu, a introdus joi, 2 octombrie, primul marcaj galben „Nu blocați intersecția” la Piața Victoriei, ca parte a unui program menit să reducă blocajele din trafic.

„ O nouă măsură pentru fluidizarea traficului. La Piața Victoriei am introdus marcajul galben <Nu blocați intersecția>. E o soluție simplă, dar eficientă: intersecția rămâne liberă și traficul se mișcă mai bine”, a explicat edilul, într-un mesaj publicat pe Facebook.

El a subliniat că șoferii care ignoră marcajul riscă amenzi aplicate de Poliția Rutieră.

„Regula e clară: nu intri pe marcaj dacă nu ai unde să ieși. Altfel, amenda pentru blocarea intersecției e sigură și este aplicată de Poliția Rutieră”, a transmis primarul.

Măsura va fi extinsă și în alte zone aglomerate din București. „Continuăm în toate marile intersecții din Capitală, pentru a face traficul mai fluent. E un proces scurt, cu efect imediat”, a mai spus Bujduveanu.