Video Șofer grăbit, blocat cu Loganul în betonul proaspăt turnat pe linia de tramvai. Imaginile au devenit virale

Imaginile, distribuite masiv pe TikTok, arată un Logan blocat pe calea de rulare a tramvaielor, după ce conducătorul auto a ignorat restricțiile impuse de lucrările aflate în desfășurare. Potrivit comentariilor apărute online, șoferul a încercat să depășească traficul aglomerat de la semafor, însă a ajuns să își imobilizeze mașina chiar în zona unde muncitorii turnaseră recent beton.

Filmarea a stârnit numeroase reacții și glume pe internet, mulți utilizatori ironizând tentativa de a „scurta” timpul petrecut în trafic.

Incidentul are loc într-o perioadă în care Bucureștiul este afectat de numeroase lucrări de infrastructură, care îngreunează circulația în mai multe zone ale orașului.

Recent, primarul general al Capitalei, Ciprian Ciucu, a explicat că deschiderea simultană a mai multor șantiere a fost necesară pentru a evita pierderea finanțărilor și pentru a recupera întârzierile acumulate în proiectele de infrastructură.

Potrivit edilului, rețeaua de linii de tramvai din București este în mare parte învechită, unele tronsoane depășindu-și de două sau chiar trei ori durata de viață proiectată.

„De ce sunt atât de multe şantiere deschise în acelaşi timp în Bucureşti? Ştiu, disconfortul creat în special în trafic în această perioadă este mare. Îmi pare rău pentru acest lucru şi fac apel la înţelegerea dumneavoastră, căci vor urma câţiva ani, nu foarte mulţi, în care vom deschide şi vom închide succesiv mai multe şantiere. În acest context, sunt dator cu câteva răspunsuri la întrebările pe care mi le-aţi adresat punctual”, spune primarul Ciprian Ciucu într-o postare pe Facebook.

Autoritățile nu au transmis deocamdată dacă șoferul s-a ales cu sancțiuni, însă pătrunderea pe zonele de șantier și nerespectarea semnalizării rutiere pot atrage amenzi și alte măsuri prevăzute de legislația rutieră.

Imaginile cu Loganul rămas captiv în betonul proaspăt turnat continuă însă să fie distribuite intens pe rețelele sociale, devenind unul dintre cele mai comentate momente din traficul bucureștean din ultimele zile.