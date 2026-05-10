Autobuz STB, lovit de o mașină condusă de un șofer ce consumase băuturi alcoolice

Un șofer în vârstă de 54 de ani este cercetat penal după ce a provocat un accident rutier în care a fost implicat un autobuz al Societatea de Transport București, în Sectorul 6 al Capitalei.

Potrivit Brigada Rutieră București, accidentul a avut loc în seara zilei de 9 mai, în jurul orei 21:05, la intersecția dintre strada Valea Oltului și strada Valea Ialomiței.

„Conducătorul unui autovehicul care se deplasa pe str. Valea Oltului a intrat în coliziune cu un autobuz din cadrul Societății de Transport București”, au transmis polițiștii.

În urma impactului au fost înregistrate doar pagube materiale, fără victime.

Șoferul autoturismului a fost testat cu aparatul alcooltest, rezultatul indicând o valoare de 0,64 mg/l alcool pur în aerul expirat. Bărbatul a fost dus ulterior la Institutul Național de Medicină Legală pentru recoltarea probelor biologice.

Cei doi conducători auto au fost îndrumați către Biroul Accidente Ușoare pentru soluționarea evenimentului rutier.

Polițiștii au deschis un dosar penal și continuă cercetările pentru conducerea unui vehicul sub influența alcoolului, faptă prevăzută de articolul 336 alineatul 1 din Codul Penal.