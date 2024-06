Bruce Dickinson şi-a anulat concertul de la Bucureşti din cauza unui virus. „Mi-am forțat vocea la ultimele câteva concerte”

Fanii lui Bruce Dickinson, solistul vocal al cunoscutei trupe heavy metal Iron Maiden, au primit o veste proastă: concertul care urma să aibă loc pe 3 iunie la Arenele Romane din Bucureşti a fost anulat.

Duminică, organizatorii au anunţat că, din cauza faptului că starea de sănătate a artistului, dar şi a mai multor membri ai echipei sale s-a deteriorat din cauza unui virus asemănător gripei, s-a decis anularea concertului The Mandrake Project din România.

Potrivit comunicatului emis de organizatori, problemele de sănătate au apărut încă de la începutul turneului European, când, după contractarea unui virus gripal, Bruce a început să se simtă rău în timpul spectacolului de la Londra. A reușit să susțină spectacolul de la Paris, însă până la Groningen a început să aibă dificultăți în a cânta la standardul cu care atât el, cât și fanii sunt obișnuiți.

În timpul spectacolului susţinut la Budapesta sâmbătă seara, a devenit evident că Bruce este grav bolnav și medicii i-au recomandat o perioadă de pauză, pentru a-şi reveni. Din păcate, acest lucru înseamnă că fanii din România vor rata ocazia de a-i vedea pe Bruce și trupa sa performand in acest moment.

„Mi-am forțat vocea, suferind de o infecție virală, la ultimele câteva concerte. Am sperat că cele două zile de pauză după spectacolele din Olanda ar fi fost suficiente pentru odihnă vocală, dar concertul de la Budapesta a fost o adevărată luptă. Publicul a fost fantastic, dar sunt dator față de restul turneului și am responsabilitatea de a avea grijă de... instrumentul meu. Este singurul pe care îl am! Cu inima grea, am fost nevoit să iau decizia de a anula spectacolul de mâine de la București. Nu este ceea ce mi-am dorit. Mâine voi consulta un specialist în probleme de gât pentru a confirma înțelepciunea deciziei mele, dar după patruzeci de ani de cântat știu când lucrurile nu sunt în regulă și vocea trebuie să se odihnească. Sunt devastat pentru fanii din București. Pot doar să îmi cer scuze și să va mulțumesc pentru sprijinul și înțelegerea voastră”, le-a comunicat Bruce Dickinson fanilor săi din România.