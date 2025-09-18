Legendara trupă Iron Maiden vine la București. Când vor fi puse în vânzare biletele

Trupa britanică de heavy metal, Iron Maiden, aduce turneul „Run For Your Lives” la Arena Naţională din Bucureşti. Concertul va avea loc pe data de 28 mai 2026.

Iron Maiden își continuă turneul aniversar „Run For Your Lives”, dedicat celor 50 de ani de carieră, cu un setlist care reunește momente definitorii din istoria trupei și cu cel mai spectaculos show pus în scenă până acum.

Formația a anunțat primele date dintr-un calendar extrem de încărcat pentru 2026, care va debuta în vară cu o revenire în Europa. Trupa va urca pe scena marilor festivaluri de rock și va concerta pe stadioane din țări și regiuni neincluse în itinerariul din 2025. Ulterior, turneul va continua și în alte zone ale lumii, ce urmează să fie anunțate.

„Ne bucurăm enorm de acest turneu RUN FOR YOUR LIVES. Fanii au fost incredibili, setlistul este perfect pentru aniversarea de 50 de ani, show-ul este, probabil, cel mai bun pe care l-am făcut vreodată, iar cererea de bilete a fost uriașă – aproape toate spectacolele au fost sold out, cu peste un milion de fani prezenți. Așa că am decis să susținem mai multe concerte în Europa, înainte de a merge în alte părți ale lumii mai târziu în an. Desigur, Simon Dawson se va alătura din nou la tobe, iar el și întreaga trupă le mulțumesc fanilor pentru primirea extraordinară din prima parte a turneului”, a declarat basistul și fondatorul trupei, Steve Harris.

Managerul trupei, Rod Smallwood, a adăugat: „Am fost copleșiți de reacția pozitivă a fanilor și a mass-media la prima parte a turneului Run For Your Lives. Știam că am creat un show special, dar energia fanilor la fiecare concert a fost resimțită de trupă și cred că toți am trăit ceva memorabil, poate chiar cel mai bun turneu al nostru”.

Biletele vor fi puse în vânzare sâmbată, 27 septembrie, la ora 11:00, iar pre-sale-ul pentru membrii fan clubului Iron Maiden începe pe 23 septembrie, la ora 11:00. Clienții Emagic și iaBilet vor avea la dispoziție un presale cu acces exclusiv începând cu 24 septembrie, la ora 11:00, în baza unui cod pe care il vor primi pe email.

Pentru acest eveniment vor fi disponibile bilete cu acces general în zona de gazon (categorie unică), precum şi bilete cu loc pe scaun în cele trei inele ale stadionului. Pentru mai multe informaţii, accesaţi tickets.emagic.ro. Evenimentul este organizat de Emagic și Live Nation, powered by Rock FM.