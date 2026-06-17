Un videoclip postat miercuri, 17 iunie, e rețelele de socializare surprinde mai mulți adolescenți în timp ce se urcă pe mașini și aruncă cu pietre în acestea, într-o parcare din Sectorul 4 al Capitalei. Incidentul a fost făcut public de primarul Daniel Băluță, care a transmis un mesaj adresat părinților și a susținut că nu este vorba despre un caz izolat.

Primarul Sectorului 4 afirmă că imaginile au fost preluate de pe camerele de supraveghere și transmise autorităților competente, urmând ca acestea să stabilească încadrarea juridică a faptelor și eventualele sancțiuni.

„Acest mesaj este pentru părinți. Vă rog să acordați câteva momente acestui clip! Sunt de acord. Sunt doar copii. Câțiva adolescenți care se joacă. Cum reacționăm, însă, atunci când îi observăm pe înregistrările camerelor video urcându-se cu picioarele pe mașini și aruncând cu pietre în ele? Ce facem dacă au ajuns la aceste mașini intrând prin efracție într-un spațiu securizat?”, a transmis Daniel Băluță, pe Facebook.

Acesta a mai precizat că, în opinia sa, responsabili pentru pagubele materiale vor fi părinții minorilor implicați. „Din păcate, nu este un incident izolat, ci o manifestare socială ilegală pe care nu o putem accepta, motiv pentru care imaginile au fost predate autorităților competente. Pentru toate acestea, inclusiv pentru daunele provocate autoturismelor, cine credeți că va suporta consecințele legale și financiare? Părinții, evident...”, a mai spus primarul.

În același mesaj, Băluță a făcut apel la responsabilitate și la prevenirea unor astfel de situații, subliniind importanța sistemelor de supraveghere instalate la nivelul sectorului.

„Fapt pentru care vă rog să distribuiți acest mesaj. Este foarte important ca așa ceva să nu se mai întâmple și ca toată lumea să rămână în siguranță. De aceea am investit în toate echipamentele și sistemele de supraveghere pe care le-am instalat la nivelul întregului sector și pe care vi le-am prezentat nu mai târziu de săptămâna trecută. Îmi pare rău să o spun, dar, din păcate, imaginile de astăzi ne arată faptul că aceste sisteme erau o necesitate. Ele ne ajută să identificăm actele antisociale, să le prevenim și să luăm măsuri acolo unde este cazul, pentru ca întreaga noastră comunitate să fie în siguranță.”, a subliniat Băluță.