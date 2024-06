Rareș Hopincă anunță încheirea conflictelor electorale: Voi fi primarul tuturor locuitorilor Sectorului 2

Primarul ales al Sectorului 2, Rareș Hopincă, a anunțat, joi, că s-a finalizat procesul verbal privind centralizarea voturilor, constatarea rezultatelor alegerilor şi atribuirea mandatului și că odată cu încheirea campaniei electorale se încheie să conflictele electorale. Fostul prefect al Capitalei a spus că își dorește să fie un primar al tuturor și a propus ca pentru perioada de tranziție o procedură transparentă de tranziție, în șase puncte.

„Ieri s-a finalizat procesul verbal privind centralizarea voturilor, constatarea rezultatelor alegerilor şi atribuirea mandatului de primar al Sectorul 2. Conform rezultatului oficial cu 52.966 de voturi, am fost votat noul primar al Sectorului 2. Le mulţumesc cetăţenilor sectorului pentru că au avut încredere în mine şi pentru că prin votul lor mi-au încredinţat mandatul de primar. Este o mare responsabilitate şi o onoare, dar şi o muncă pe măsură, pe care înţeleg să o duc la bun sfârşit, cu toată priceperea, cu toată energia și cu toată experiența pe care o am”, a declarat Rareş Hopincă, candidatul alianței PSD-PNL pentru Primăria Sectorului 2 al Capitalei, ales noul primar.

Procedura de tranziție, propusă de Hopincă

Primarul ales al Sectorului 2 a afirmat, în cadrul unei conferințe de presă, că se încheie totodată și campania electorală și conflictele electorale. „Voi fi primarul tuturor locuitorilor Sectorului 2, voi fi un primar al dialogului şi al consensului, nu un primar al conflictelor”, a adăugat Hopincă.

Fostul prefect al Capitalei, Rareş Hopincă a propus ca pentru perioada de tranziție, care se desfășoară pe aproximativ 16 săptămâni, o procedură transparentă de tranziție, în șase puncte.

Prima sa propunere constă într-o procedură privind predarea respectiv preluarea mandatului de primar, anunțând că a constituit o echipă compusă din specialişti şi din societatea civilă care să evalueze pe domenii toate proiectele şi programele aflate deja în desfăşurare în actuala administraţie şi de a pregăti proiectele de hotărâri ale Consiliului Local pentru primele 6 luni de mandat, în acord cu viziunea sa.

Rareş Hopincă a solicitat tuturor direcţiilor şi funcţionarilor din Primăria Sectorului 2 să asigure transparenţa actului administrativ şi accesului echipei de tranziţie la documentele şi procedurile, în vederea analizei de tranziţie ”De asemenea solicit public tuturor direcţiilor din Primărie să respecte prevederile legale şi termenele prevăzute în Codul Administrativ şi să ofere rapoartele de specialitate tuturor proiectelor depuse deja de consilierii Alianţei PSD – PNL”, a adăugat Hopincă, adăugând că va convoca o şedinţă a Consiliului Local.

Hopincă a cerut funcţionarilor publici şi personalului contractual din Primăria Sectorului 2 şi instituţiile subordonate să respecte legea şi atribuţiile de serviciu şi să nu se angreneze în activităţi politice, și a „rugat” Poliţia Locală, „să nu mai utilizeze resurse publice pentru activități politice”.

Rareș Hopincă a anunţat că începând cu 1 iulie va institui un program de audienţe adresat locuitorilor Sectorului 2, care vor avea loc în fiecare săptămână, în ziua de miercuri, între orele 14-18.

Totodată Hopincă a susținut că pe toată durata perioadei de tranziţie, de 16 săptămâni, va continua vizitele în teren, de 2 ori pe săptămână, pentru a se consulta cu cetăţenii „cu privire la soluţiile pe care le propune pentru problemele şi vulnerabilităţile din comunitate şi pentru a definitiva, împreună, soluţiile corecte”. Dar și că va demara consultări cu societatea civilă și mediul neguvernamental din Sectorului 2, pentru a prezenta viziunea sa pentru dezvoltarea sectorului, și a prelua propuneri, cât și cu membrii clerului Bisericii Ortodoxe Române, și cu restul cultelor din sector pentru a stabili modul de colaborare.

Primarul ales al S2 a afirmat că după preluarea mandatului, va dispune o misiune de audit, atât în Primărie, cât şi în instituţiile subordonate Consiliului, „un lucru solicitat imperativ de locuitorii Sectorului 2”, în care se va evalua modul de cheltuire a fondurilor publice şi legalitatea procedurilor derulate în ultimii ani.

„Primăria Sectorului 2 are nevoie de un suflu nou. Mă opun ferm opacităţii administrative şi tuturor iniţiativelor administrației care sunt respinse de oameni și de comunitate. Manifest toleranţă zero pentru nerespectarea legii și pentru lucrurile făcute de mântuială doar în scop electoral. Am zero toleranță în faţa imposturii şi a lenei din administraţie. Cu astfel de lucruri nu doar că refuz categoric să lucrez, și le voi face cunoscute cetăţenilor S2 de îndată ce se vor întâmpla. Îi asigur pe locuitorii Sectorului 2, de faptul că venim la Primărie să lucrăm metodic şi aplicat, și să respectăm legea şi bunul simţ și principiul de bază al consultării prealabile a comunității în momentul în care realizăm un proiect”, a mai declarat Rareş Hopincă.

BEC a respins cererea de anulare a alegerilor, depusă de Radu Mihai și de Alianța Dreaptă Unită.

Potrivit hotărârii, analizând materialele probatorii, BEC constată că, „deşi petentul a pretins anularea alegerilor în Circumscripția Electorală nr. 2, Sector 2 al municipiului Bucureşti invocând nereguli şi erori de înregistrare a rezultatului votării care se regăsesc în procesele-verbale privind consemnarea rezultatului votării încheiate la secțiile de votare, probatoriul administrat nu relevă existenţa unor fraude electorale, în sensul legii, care să conducă la modificarea atribuirii mandatelor în Circumscripţia Electorală nr. 2, Sector 2 al municipiului Bucureşti”.

Edilul în funcție al Sectorului 2 al Capitalei, Radu Mihaiu, candidat pentru un nou mandat din partea ADU, a afirmat că, după ce sufragiile au fost numărate din nou în două secții de votare, a recuperat 294 de voturi.