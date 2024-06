La o săptămână de la alegerile locale, continuă scandalul de Sectorul 2. Ce acuzații își aduc Rareș Hopincă și Radu Mihaiu

Rareș Hopincă, candidatul PSD care a câștigat alegerile locale din 2024 pentru Primăria Sectorului 2, a declarat că a obținut un avantaj de 100 de voturi suplimentare la o secție de votare unde USR a solicitat renumărarea voturilor. În replică, contracandidatul său, Radu Mihaiu, a sugerat că există zeci de secții de votare în sector unde există probleme cu procedurile și a descris sistemul actual de vot ca fiind depășit.

„Renumărăm secţia 195. Cea pentru care USR a construit întreg argumentul pestilenţial cu privire la fraudarea alegerilor. Iniţial am avut 133 de voturi. După renumărare, s-a constatat că, de fapt, am 233. Un mizilic de 100 de voturi în plus. Ce-i drept, şi domnul Mihaiu are mai multe. Cu 3 (trei) voturi. După ce au hărţuit oamenii din secţii şi oamenii din birourile electorale, zile întregi, până când unii au fost luaţi cu salvarea, la propriu, se demonstrează că mint şi manipulează, pentru că nu pot accepta înfrângerea. Practic, la fiecare secţie renumărată câştig voturi”, a transmis Rareș Hopincă pe Facebook.

Pe de altă parte, candidatul USR la Primăria Sectorului 2 la alegerile locale din 2024, Radu Mihaiu, spune că în aceeași situație sunt „zeci de alte secții”.

„Domnul Hopincă a avut dreptate: în singura secţie în care PSD a acceptat renumărarea, s-au găsit încă 100 de voturi pentru dumnealui. S-au găsit şi câteva de la mine puse în alt teanc, iar după corecturile pe prezenţă cheia de control se închide. Ceva ce trebuia făcut din primul moment când secţia asta a ajuns la BES. A trebuit să facem muncă de detectiv, să triem prin datele AEP şi STS, să ne explicăm dovezile, doar ca să facem treaba care era prevăzută în lege. Aceste secţii cu probleme nu trebuiau închise forţat. Ca secţia asta mai sunt zeci ale căror chei de control nu bat. Ce o fi în ele nimeni nu ştie. Un lucru e cert: actualul sistem de vot e perimat. E anormal ca, după o săptămână, să existe atât de multe erori care se puteau lămuri uşor prin renumărare cu oameni odihniţi”, a scris Radu Mihaiu, marţi, pe Facebook.

Candidatul USR a transmis că va lăsa lucrurile să urmeze cursul legal, potrivit Agerpres.

„Am aşteptarea că, la un moment dat, se vor oferi explicaţiile pentru toate semnele de întrebare. Aşa cum în această secţie am găsit toate voturile oamenilor, aşa trebuie făcut peste tot. Avem multe alte alegeri în faţa noastră. Românii trebuie să aibă încrederea că votul lor contează. Până acum 10 zile, interesul meu se rezuma la şcoli, parcuri, infrastructură. De aici înainte o să-mi fac o misiune şi din reforma sistemului de vot”, a mai spus el, la o mai mult de o săptămână după alegerile locale din 2024.

Diferența dintre cei doi candidați pentru Primăria Sectorului 2 este foarte mică, depășind cu puțin 300 de voturi. Rareș Hopincă a obținut 52.863 voturi, respectiv 43,26% , iar Radu Mihaiu 52.549 voturi, adică 43%, potrivit celor mai noi date de la Autoritatea Electorală Permanentă.