Marți, 10 Martie 2026
Sute de adolescenți se prezintă la datorie în Croația. Fosta republică iugoslavă reinstituie serviciul militar obligatoriu

Croația a făcut primul pas concret către reintroducerea serviciului militar obligatoriu, după aproape două decenii de pauză. Sute de tineri au fost încorporați în aceste zile, marcând prima serie de recruți chemați sub arme de când această obligație a fost suspendată în 2008.

Tineri croați s-ua prezentat la încorporare/FOTO:X
Aproximativ 800 de tineri s-au prezentat la centrele de instruire militară din trei locații din Croația, unde vor urma, timp de două luni, un program intens de pregătire. Recruții au fost repartizați în cazărmi aflate în apropierea localităților de domiciliu, unde au primit echipamentul militar și au fost cazați în dormitoarele unităților.

Pentru tineri, experiența marchează o schimbare bruscă de ritm. „Au fost practic scoși din mediul civil”, a declarat șeful Statului Major al Forțelor Armate croate, generalul Tihomir Kundid.

Oficialul militar a încercat însă să tempereze temerile părinților, subliniind că adaptarea recruților la disciplina militară va fi făcută treptat.

„Îi vom obișnui pas cu pas, astfel încât să nu resimtă un nivel prea mare de stres”, a explicat generalul.

Pentru mulți dintre recruți există și o veste bună: utilizarea telefoanelor mobile nu este complet interzisă. Singura restricție se referă la folosirea lor în timpul programului de instruire.

Autoritățile croate au precizat că mai mult de jumătate dintre cei 800 de recruți din prima serie nu au așteptat ordinul oficial de încorporare, alegând să se ofere voluntari pentru serviciul militar. Aproximativ 10% dintre cei înrolați sunt femei, care nu au obligația legală de a efectua stagiul militar.

Oficialii croați au ținut să sublinieze că până în prezent doar 10 persoane s-au înregistrat ca obiector de conștiință. Aceștia vor trebui să efectueze patru luni de serviciu civil, primind mai puțin de jumătate din indemnizația lunară de 1.100 euro (953 lire sterline; 1.273 dolari) acordată recruților militari.

Programul de pregătire va fi „dinamic și interesant”

Potrivit generalului Kundid, programul de pregătire va fi „dinamic și interesant”. Recruții vor învăța atât abilități militare clasice, cât și competențe moderne, precum operarea de bază a dronelor, metode de protecție împotriva acestora și elemente de război cibernetic.

Decizia Croației de a reintroduce serviciul militar obligatoriu a fost influențată în mare măsură de războiul din Ucraina și de deteriorarea mediului de securitate din Europa.

Ministrul croat al Apărării, Ivan Anušić, a explicat că situația din regiune s-a schimbat radical în ultimii ani.

„Timp de multă vreme, contextul de securitate din Croația și din vecinătate era stabil. Astăzi, realitatea este complet diferită”, a declarat oficialul.

Potrivit acestuia, nu doar agresiunea Rusiei împotriva Ucrainei este un motiv de îngrijorare, ci și activitatea rețelelor și a actorilor influențați de Moscova în mai multe state europene.

Inițiativa Croației ar putea fi urmată și de alte state din regiune

În Slovenia, cel mai mare partid de opoziție a propus, în contextul alegerilor parlamentare, revenirea la serviciul militar obligatoriu.

În același timp, președintele Serbiei, Aleksandar Vučić, a anunțat că armata va reintroduce stagiul militar în următoarele 12 luni, în paralel cu o creștere semnificativă a bugetului apărării.

Aceste evoluții au stârnit însă îngrijorări în Kosovo și Bosnia și Herțegovina. La rândul său, Serbia a criticat noua cooperare militară dintre Croația, Kosovo și Albania.

Analistul James Ker-Lindsay, specializat în problemele Balcanilor, avertizează că astfel de mișcări riscă să alimenteze tensiunile regionale.

„Orice dezvoltare militară în Balcani face regiunea mai puțin sigură, pentru că fiecare stat o interpretează ca fiind îndreptată împotriva sa”, a explicat el.

Deocamdată însă, planul Croației merge înainte. Autoritățile de la Zagreb intenționează să organizeze încă trei serii de recrutare până la sfârșitul acestui an, obiectivul fiind pregătirea a aproximativ 4.000 de recruți anual.

Croația se alătură astfel unui grup de zece state membre NATO care au revenit la serviciul militar obligatoriu, printre care Grecia, Turcia, țările nordice și statele baltice.

Europa

