Războiul ca afacere. Eric şi Donald Trump Jr. investesc într-o companie de armament care are deja un contract cu Pentagonul. Suspiciuni de conflict de interese

Fiii cei mari ai lui Donald Trump, Eric și Donald Jr., își extind imperiul de afaceri printr-o investiție într-o companie americană de drone autonome, unele cu aplicații militare, ceea ce reaprinde discuţii legate de un conflict de interese.

După afacerile cu criptomonede, Eric Trump și Donald Trump Jr continuă să își diversifice investițiile, de data aceasta într-un producător american de drone autonome, unele cu aplicații militare.

Compania Autonomous Power Corporation, specializată în dezvoltarea de drone autonome pentru uz militar și comercial în medii cu risc ridicat, urmează să fuzioneze cu grupul de terenuri de golf listat la Nasdaq, Aureus Greenway Holdings, al familiei Tump. Noua entitate, care va funcționa sub numele de Powerus Corporation, îi va avea printre investitori și consilieri pe cei doi frați Trump, alături de Unusual Machines, companie de drone în care Trump Jr deține deja o participație.

Contracte cu Pentagonul și creșterea acțiunilor

Powerus are deja în portofoliu Departamentul Apărării al SUA., după ce, în octombrie 2025, Unusual Machines a obținut un contract cu Pentagon pentru producția a 3.500 de motoare pentru drone și alte componente. Donald Trump Jr a devenit consilier al grupului în noiembrie 2024, iar prețul acțiunilor companiei aproape s-a triplat în săptămânile care au precedat anunțul privind venirea fiului preşedintelui american în staff-ul companiei, potrivit Financial Times.

Acțiunile Dominari Holdings, grupul financiar care gestionează și interesele familiei Trump prin American Venture Partners, au crescut cu 580% în șase săptămâni înaintea dezvăluirii implicării lui Trump Jr și Eric Trump în consiliul consultativ.

American Ventures a investit și în platforma de active digitale Tron, deținută de miliardarul cripto Justin Sun, și în compania de sporturi de contact Mixed Martial Arts Group.

Suspiciuni de conflict de interese

Cea mai recentă investiție a celor doi fii ai preşedintelui american Donald Trump în domeniul dronelor survine la o săptămână după ce SUA și Israelul au lansat un atac asupra Iranului, eveniment care a zguduit piețele financiare și a dus la creșterea prețurilor la energie. Practic, acțiunile Unusual Machines au crescut cu peste 20% de la începutul conflictului.

Familia Trump este deja implicată în mai multe sectoare controversate: Donald Jr, Eric și cel de-al treilea fiu, Barron, sunt printre fondatorii start-up-ului de criptomonede World Liberty Financial (WLFI), lansat în 2024, care deține monede digitale evaluate la peste 2 miliarde de dolari.

De asemenea, prin Trump Organization, familia continuă să investească în imobiliare și să încheie contracte internaționale, inclusiv cu promotorul saudit Dar Global, mutări care au generat suspiciuni de conflict de interese din partea mediului de afaceri.