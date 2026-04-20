Primarul Capitalei a pus în dezbatere bugetul municipiului Bucureşti. Unde merg cei mai mulți bani și ce își dorește Ciucu

Primarul general al municipiului Bucureşti, Ciprian Ciucu, supune dezbaterii publice bugetul pentru anul 2026, precizând că , din totalul de 8.4 miliarde, 68% merge către secţiunea de functionare. Edulul ar vrea să se ajungă ca 50% din bani să meargă către investiţii, dar asta se poate face doar cu reforme reale.

”Am publicat, deci am pus în dezbatere, bugetul Primariei Municipiului Bucureşti pentru anul 2026. În linii mari, bugetul local pentru anul acesta se prezintă aşa, din totalul de 8.4 miliarde:

- Sectiunea dezvoltare (investiţii) : 2.7 miliarde, adică 32%

- Sectiune functionare: 5.7 miliarde ceea ce rezulta 68%”, anunţă, luni, primarul general Cipcian Ciucu.

Potrivit acestuia, în 2025, execuţia bugetară a arătat că doar 0.96 miliarde lei, adică 16%, s-au dus către investiţ.

”Îmi doresc că în următorii ani să ajungem să avem cca. 50% pentru dezvolatare, dar pentru acest lucru trebuie să existe reforme reale: în STB, companie din subordinea Consiliului General (nu a primarului), cu mari probleme de eficienţă şi în Termoenergetica, companie cu probleme structurale, în mare parte datorate faptului că avem un cost de producţie foarte mare la nivelul Elcen, companie din subordinea Min. Energiei. De asemenea, trebuie să continuăm investiţiile în reţeaua de termoficare pentru a limita propriile noastre pierderi din reţeaua de distribuţie)”, a afirmat Ciprian Ciucu.

Acesta menţionează că dacă s-ar scoate din ecuaţie subvenţiile, deja 50% din buget este alocat pentru investiţii.

Joi, 30 aprilie, ora 12.00 în Sala de Consiliu a PMB are loc o dezbatere pe tema bugetului.