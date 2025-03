Alianţa PSD-PNL-PUSL, majoritară în Consiliul General al Municipiului București, vrea să blocheze bugetul Capitalei. Ce îi solicită lui Nicușor Dan

Primarii sectoarelor 1, 2, 4 şi 6, dar şi preşedintele PNL Bucureşti, Sebastian Burduja, au decis ca alianţa PSD-PNL-PUSL să se abțină la votul pe bugetul Capitalei.

Primarii sectoarelor 1, 2, 4 şi 6, George Tuţă, Rareş Hopincă, Daniel Băluţă şi Ciprian Ciucu, viceprimarii Capitalei, Adrian Vigheciu şi Stelian Bujduveanu, dar şi preşedintele PNL Bucureşti, Sebastian Burduja, s-au reunit în şedinţă de urgenţă şi au decis ca alianţa PSD-PNL-PUSL, care formează majoritatea în Consiliul General al Municipiului Bucureşti, să se abţină la votul pe proiectul de buget pe 2025 al Capitalei.

Alianţa PSD-PNL-PUSL cere primarului să includă în proiectul de buget pe 2025 bani pentru achitarea datoriilor curente şi să prezinte un proiect de reformă a administraţiei şi de eficientizare a cheltuielilor de personal.

”Radiografia Bucureştiului condus de Nicuşor Dan - Datorii de 3,5 miliarde de lei; proiectele mari de infrastructură, blocate; peste 280 de milioane de euro, fonduri europene, pierdute; 400 de milioane de lei, cheltuieli de personal doar la PMB. Alianţa PSD-PNL-PUSL cere primarului Nicuşor Dan să includă în proiectul de buget pe 2025 bani pentru achitarea datoriilor curente şi să prezinte un proiect de reformă a administraţiei şi de eficientizare a cheltuielilor de personal”, transmit reprezentanţii Alianţei, într-un comunicat comun.

George Tuţă, primarul Sectorului 1, afirmă că ”Nicuşor Dan nu reuşeşte să abordeze ferm niciuna dintre problemele oraşului”.

”În ciuda insistenţelor din toate părţile, în ciuda avertismentelor de siguranţă, parcul Herăstrău a devenit un pericol public pentru toţi cei care vor să viziteze emblema verde a Capitalei. Podul Constanţa, pe care zilnic tranzitează zeci de trenuri şi pe sub care trec mii de autoturisme, riscă prăbuşirea, iar un dezastru pentru întreaga comunitate este iminent. Nu a fost în stare să atragă nicio investiţie pentru Capitală şi, chestionat despre aceste eşecuri, spune că nu l-a interesat subiectul”, subliniază Tuţă.

Rareş Hopincă, primarul PSD al Sectorului 2, precizează la rândul lui că zone întregi din sector şi din Capitală se sufocă la propriu, iar bucureştenii pierd ani din viaţă în trafic.

”În Sectorul 2, lipsesc cu desăvârşire proiectele mari. Din păcate, propunerea de buget nu reprezintă o viziune clară pentru rezolvarea acestor probleme. Mai mult, bugetul pe 2025 este umflat din pix de Nicuşor Dan. 3,8 miliarde de lei este alocarea pentru Capitală, conform Legii bugetului de stat, iar Nicuşor Dan a prevăzut 4,3 miliarde de lei, adică 500 de milioane de lei în plus. Avem nevoie de consultare temeinică şi de soluţii propuse prin dialog şi consens. Noi, primarii de sector, putem prelua inclusiv din atribuţii, dar strategia trebuie să fie una comună”, arată Hopincă.

Daniel Băluţă, primarul Sectorului 4, se referă la consolidarea planşeului Unirii, care ”stă pe loc pentru că primarul general nu este în stare emită un aviz şi o autorizare de construire”.

”Este absolut strigător la cer să ne rugăm de luni de zile de primarul general ales să se ocupe de siguranţa cetăţenilor care i-au acordat votul! Domnule Nicuşor Dan, e timpul să te deloghezi de pe Tik Tok şi să te conectezi la viaţa reală! ”, spune Băluţă.

Ciprian Ciucu, primarul Sectorului 6, arată că toate investiţiile cu adevărat semnificative realizate în Sectorul 6, în ultimii ani, sunt cele ale Primăriei Sectorului 6, atât în infrastructura rutieră, şcolară, cât şi în amenajări mari de regenerare urbanistică, el arătând că vor face şi un spital.

”Este adevărat că am fi reuşit mai multe, dacă am fi găsit înţelegere la Primăria Generală. În acest moment, avem în aşteptare 12 proiecte complete, care au nevoie doar de câte un aviz sau o de o semnătură de la această instituţie. Vorbim, printre altele, despre Drumul Roţii, Parcul Liniei faza 3, racordarea la apă pentru cele 246 de locuinţe sociale, finalizate de doi ani, PUZ Zona 17, construirea de locuinţe pentru copiii orfani, ridicarea restricţiei pentru lucrări edilitare pe străzile fără canalizare din perimetrul Podului Ciurel, pe care mi l-am asumat să-l continui, dacă PMB mi-l dă în administrare. La fel mi-am asumat şi lucrările de supralărgire la tronsoanele 1 şi 3 din Prelungirea Ghencea, investiţie demarată în 2018 care trenează. Practic, cel mai vechi şantier deschis în Bucureşti. Are deja 7 ani!”, spune Ciucu.

Alianţa acuză un eşec administrativ la Bucureşti, Capitala fiind ”îngropată în datorii de primarul Tik-Tok”.

”Toate proiectele mari din Capitală sunt fie blocate, fie ignorate. Banii se duc pe plata salariilor. Aproape 1.000 de angajaţi numai la Primăria Capitalei, plătiţi cu peste 400 de milioane de lei. Iar în total, dacă luăm în calcul angajaţii din toate structurile din subordinea PMB, cu excepţia companiilor municipale, cheltuielile de personal ajung la 2,4 miliarde de lei. În vreme ce investiţiile pe 2025 reprezintă mai puţin de 10% din bugetul total”, spun reprezentanţii partidelor din alianţa PSD-PNL-PUSL.

Stelian Bujduveanu, viceprimar PNL Bucureşti, arată că în prezent, datoriile Primăriei Capitalei la Societatea de Transport Bucureşti se ridică la 1,1 miliarde de lei, cu tot cu penalităţi.

”Această sumă nu este inclusă în proiectul de buget propus, ceea ce ridică semne de întrebare privind sustenabilitatea financiară a municipiului în perioada următoare. De asemenea, lipsesc alocările necesare pentru lucrări esenţiale precum consolidarea pasajelor Lujerului, Obor şi Pod Băneasa”, menţionează Bujduveanu.

Sebastian Burduja, prim-vicepreşedinte PNL şi ministrul Energiei, arată la rândul lui că avem două principii fundamentale pentru construcţia bugetului PMB: plata datoriilor şi reducerea cheltuielilor administraţiei locale.

”Dacă datoria de 1,2 miliarde de lei pentru termoficare nu este achitată, ELCEN nu poate cumpăra gazul necesar furnizării apei calde pentru bucureşteni şi nu poate implementa cele trei proiecte mari de modernizare a CET Sud, Grozăveşti şi Progresu, pentru care Ministerul Energiei a obţinut 361 milioane de euro din Fondul pentru Modernizare. Stoparea risipei banului public este o chestiune de bun simţ şi normalitate, cu atât mai mult în contextul fiscal-bugetar actual. Este nevoie de reorganizarea urgentă a Primăriei Generale şi a structurilor din subordine pentru a livra eficienţă şi rezultate pentru bucureşteni”, declară Burduja.

Adrian Vigheciu, viceprimarul PSD Bucureşti, arată că ”Nicuşor Dan a promis reforme, dar livrează haos”.

”De pildă, lucrările la drumurile radiale 9 şi 10, drumuri importante care conectează Bucureştiul de Ilfov, au fost întârziate cu cel puţin 3 luni pentru că nu s-au emis certificatele de urbanism la timp de către Primăria Generală. Şi după ce că s-au emis cu întârziere, aceste certificate de urbanism nu sunt pentru obţinerea autorizaţiei de construire, ci pentru realizarea unei documentaţii de tip PUZ, fapt ce va determina întârzierea efectivă a lucrărilor cu încă un an de zile, cel puţin”, arată Vigheciu.

Proiectul bugetului pe 2025 al Municipiului Bucureşti nu a fost dezbătut cu consilierii Alianţei PSD-PNL-PUSL, transparenţa din primărie de care vorbeşte Nicuşor Dan fiind similară cu transparenţa sumelor pe care le cheltuie pe Tik Tok, în încercarea disperată de a ajunge la Cotroceni, mai spun partidele.