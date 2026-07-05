Tot mai multe femei își caută donatori de spermă pe Facebook. Avertismentul autorităților

Tot mai multe femei aleg să își găsească un donator de spermă prin intermediul rețelelor sociale, evitând clinicile de fertilitate din cauza listelor lungi de așteptare sau a costurilor ridicate. Fenomenul, aflat în creștere în Marea Britanie, îngrijorează autoritățile, care avertizează asupra riscurilor medicale, juridice și emoționale la care se expun atât femeile, cât și copiii rezultați din astfel de înțelegeri.

Unul dintre cei mai cunoscuți donatori privați este Kyle Gordy, un american de 35 de ani stabilit în Irlanda, care susține că a devenit tatăl a „zeci de copii” în întreaga lume, inclusiv a trei în Scoția, notează BBC.

„Tot ceea ce fac este pentru a-mi maximiza fertilitatea”, spune Gordy, explicând că nu consumă alcool, nu fumează, ia aproximativ 30 de suplimente alimentare pe zi, mănâncă doar produse organice și bea exclusiv apă filtrată.

Pe lângă activitatea de donator, el administrează mai multe grupuri de Facebook cu peste 40.000 de membri și un site prin care femeile pot lua legătura cu potențiali donatori.

De ce apelează femeile la donatori găsiți pe internet

În Marea Britanie, donarea de spermă în schimbul banilor este ilegală, însă numărul bărbaților care își oferă serviciile prin platforme online neautorizate este în creștere.

Multe femei spun că aleg această variantă deoarece accesul la tratamentele de fertilitate este dificil. În sistemul public de sănătate, numărul procedurilor de fertilizare in vitro este limitat, listele de așteptare pot ajunge la câțiva ani, iar donatorii sunt puțini.

În clinicile private, costul unei singure proceduri de fertilizare in vitro poate depăși 10.000 de lire sterline.

Fosta deputată scoțiană Hannah Bardell, care militează pentru extinderea accesului la tratamente de fertilitate, spune că a fost surprinsă să afle că femeile singure nu beneficiază de aceleași drepturi ca și cuplurile.

„Am fost complet luată prin surprindere când am aflat că femeile aflate într-un cuplu pot beneficia de trei proceduri de fertilizare in vitro prin sistemul public, în timp ce femeile singure nu beneficiază de niciuna”, afirmă aceasta.

„Copiii vor să știe cine este tatăl lor”

Kyle Gordy spune că preferă donarea directă, în locul celei prin clinici autorizate.

„Nu știi cine primește sperma”, afirmă el.

Potrivit lui, unul dintre motivele pentru care alege această metodă este posibilitatea de a păstra legătura cu unii dintre copiii pe care i-a conceput.

„Cred că am o obligație morală să păstrez legătura cu mamele și cu copiii care își doresc acest lucru”, spune donatorul.

Donator: „Mulți bărbați caută, de fapt, relații sexuale”

Nu toți cei implicați în acest fenomen privesc însă cu optimism dezvoltarea pieței online.



Un alt donator privat din Scoția, care și-a păstrat anonimatul și a fost identificat de BBC doar cu prenumele James, avertizează că multe femei ajung în situații vulnerabile.

„Cred că majoritatea donatorilor vor să doneze din motive greșite”, afirmă acesta.

Potrivit lui, numeroși bărbați urmăresc să obțină favoruri sexuale.

„Multe femei spun că au fost de acord cu inseminarea artificială, dar în ziua întâlnirii au fost presate să accepte inseminarea naturală”, susține James.

Acesta spune că încearcă să fie un „donator etic”, fără condiții și fără implicare dacă beneficiara nu își dorește acest lucru.

Femei hărțuite după ce au căutat donatori pe Facebook

BBC a discutat și cu o femeie, prezentată sub numele fictiv Emily, care a apelat la Facebook după ce a aflat că ar putea aștepta între trei și patru ani pentru un donator prin sistemul public de sănătate.

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„Am făcut foarte multe cercetări și am eliminat foarte mulți candidați”, spune ea.

Din sutele de răspunsuri primite la primul mesaj publicat, Emily a discutat doar cu șase bărbați.

„Eram pregătită pentru persoanele ciudate și pentru întrebările stupide, așa că le blocam imediat”, povestește femeia.

Ea spune că unul dintre pretinșii donatori i-a trimis descrieri explicite despre actele sexuale pe care le dorea în schimbul donației.

Autoritățile avertizează asupra riscurilor

Human Fertilisation and Embryology Authority (HFEA), instituția care reglementează domeniul fertilității în Marea Britanie, avertizează că platformele online pot expune utilizatorii unor riscuri serioase.

„Suntem îngrijorați că aplicațiile, site-urile și rețelele sociale facilitează activitatea donatorilor exploatatori sau a celor care au foarte mulți copii, expunând oamenii unor riscuri medicale, juridice și emoționale care pot avea consecințe pe tot parcursul vieții”, transmite instituția.

Directoarea pentru strategie a HFEA, Clare Ettinghausen, atrage atenția asupra lipsei de control privind numărul copiilor concepuți de același donator.

În sistemul autorizat din Marea Britanie, un donator nu poate contribui la formarea a mai mult de 10 familii.

„Știm că unii dintre acești donatori privați foarte activi au sute de copii, dacă nu chiar mai mulți, în Marea Britanie”, spune aceasta.

Compania Meta, care deține Facebook, a transmis că discuțiile despre donarea de spermă sunt permise pe platformă, însă cumpărarea și vânzarea de spermă încalcă regulile rețelei sociale. Reprezentanții companiei au precizat că analizează sesizările și elimină conținutul care nu respectă politicile platformei.