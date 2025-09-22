Articol publicitar

Ce trebuie să știi când închiriezi o mașină în România

Închirierea unei mașini a devenit pentru mulți români și turiști străini o soluție practică atunci când au nevoie de mobilitate. De la călătorii de afaceri și concedii, până la situații neprevăzute – închirierile auto oferă libertate de mișcare fără bătăi de cap. Totuși, pentru a evita surprizele, este important să știi la ce să fii atent atunci când alegi o companie de rent a car în România.

1757659982 Uc1i png

De ce aleg românii și turiștii închirierea unei mașini

Numărul închirierilor auto din România a crescut semnificativ în ultimii ani, în special în orașele mari și în zonele turistice. Cluj, București, Timișoara sau Iași sunt doar câteva dintre hub-urile unde cererea a explodat odată cu dezvoltarea turismului și a zborurilor low-cost.

Avantajele sunt evidente: nu depinzi de transportul public, poți vizita mai multe locuri într-un timp scurt și ai libertatea de a-ți face programul după bunul plac.

Taxe ascunse la închirieri auto – ce trebuie să verifici în contract

auto1 jpg

Unul dintre cele mai des întâlnite motive de nemulțumire în rândul clienților sunt taxele ascunse. La prima vedere, oferta pare foarte avantajoasă, însă la final suma plătită este mult mai mare decât cea afișată inițial.

Printre cele mai frecvente costuri suplimentare se numără:

·        taxa de predare în afara orelor de program;

·        costul suplimentar pentru șofer adițional;

·        tarifele ascunse pentru kilometri extra;

·        taxe de curățenie sau de igienizare.

Recomandare: citește întotdeauna cu atenție contractul și cere o ofertă finală scrisă, care să includă toate taxele.

Asigurarea și garanția – unde apar cele mai multe surprize

Un alt capitol sensibil este cel al asigurărilor și al garanției (depozitul blocat pe card).

·        Unele companii afișează prețuri mici, dar solicită garanții foarte mari.

·        Altele includ doar o asigurare minimă, iar în caz de accident, clientul rămâne să suporte costuri mari.

Recomandare: întreabă clar ce tip de asigurare este inclus în preț și ce sume maxime ai putea plăti în cazul unui incident. De asemenea, verifică dacă poți opta pentru o poliță suplimentară care să acopere integral riscurile.

Kilometraj, combustibil și returnare – clauze mici care fac diferența

De multe ori, clienții nu acordă atenție detaliilor legate de kilometraj, combustibil și condițiile de returnare.

·        Kilometraj limitat– dacă ai un plan de călătorie mai lung, verifică să nu existe restricții care îți pot dubla costul final.

·        Politica de combustibil– cea mai transparentă variantă este „full to full” (primești mașina cu rezervorul plin și o returnezi plină).

·        Condițiile de retur– unele companii percep taxe dacă predai mașina într-un alt oraș sau dacă întârzii chiar și câteva minute.

Sfaturi practice pentru turiștii din România

Pentru a evita problemele și pentru a avea o experiență plăcută, iată câteva recomandări simple:

1.      Rezervă din timp– vei găsi prețuri mai bune și o flotă mai variată;

2.      Compară mai multe companii– nu alege doar pe baza prețului, verifică și recenziile altor clienți;

3.      Citește contractul complet– chiar și detaliile mici contează;

4.      Verifică mașina la preluare– fă poze și notează orice zgârietură pentru a evita discuții la returnare;

5.      Alege transparența– furnizorii care afișează toate costurile de la început sunt cei mai de încredere.

Unde găsești închirieri auto fără surprize

Transparența, contractele clare și flotele moderne sunt criterii esențiale pentru clienții care închiriază mașini. O companie de încredere transformă fiecare călătorie într-o experiență previzibilă și plăcută. În Cluj, localnicii și turiști aleg serviciile de închirieri auto rapide și sigure de la Pont Rent a Car pe https://www.pontrentacar.com beneficiind de prețuri corecte, flotă variată de mașini bine întreținute și suport 24/7.

auto2 jpg

Concluzie

Închirierea unei mașini în România poate fi o experiență plăcută și lipsită de stres dacă alegi cu atenție compania și verifici detaliile contractului. Evită ofertele „prea bune ca să fie adevărate”, citește clauzele până la capăt și asigură-te că știi toate costurile înainte de a semna. Cheia este să alegi furnizorii care pun clientul pe primul loc și îți oferă toate informațiile deschis, încă de la început.

