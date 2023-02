Prima trecere de pietoni inteligentă din România a fost montată lângă Timișoara. Cum arată sistemul de avertizare FOTO

În premieră națională, în comuna periurbană Dumbrăvița, de lângă Timișoara, s-a dat în folosință un sistem inteligent de avertizare a șoferilor la trecerile de pietoni nesemaforizate.

Sistemul a pornit de la ideea de a folosi inteligența artificială, algoritmi de calcul și sistemele de avertizare pentru a preveni accidentele și incidentele din trafic. El fost creat de o echipă de tineri specialiști din Timișoara. Sistemul este amplasat acum în zona școlii Dumbrăvița (comună lipită de Timișoara), la o trecere de pietoni nesemaforizată și folosește două camere video, una pe fiecare parte a șoselei, pentru a detecta prezența pietonilor în zona de trecere.

În momentul în care camerele video detectează pietonii, sistemul acționează semnale luminoase pentru a avertiza șoferii de prezența pietonilor pe partea de carosabil unde se află aceștia și atrage atenția asupra acestora. Pe timp de noapte, sistemul va ilumina trecerea de pietoni, iar în cazul în care se află pietoni la trecere, aceasta va fi supra-iluminată.

„Dacă un pieton așteaptă la trecere – semnalele luminoase se vor aprinde în galben, pe partea lui, pentru a atrage atenția șoferului asupra pietonului. Noi am lucrat și la algoritmi de predicție pentru a determina pe viitor și activitatea de pe trotuar, să putem determina cine se pregătește să ajungă pe trecerea de pietoni. Folosim direcția de deplasare, viteza, poziția corpului. Acest algoritm este încă în lucru și va ajuta la avertizarea șoferului, oferindu-i acestuia un timp suplimentar de frânare”, a explicat Robert Olariu, director executive al start-up-ului Blume Technologies, care lucrat timp de șase luni la acest sistem pilot.

„Ne dorim ca sistemul să își dovedească eficiența”

Pentru a pune în practică sistemul, cei de la Blume Technologies au primit sprijin financiar prin programul “Era Zero. Zero Accidente. Zero Emisii” – dezvoltat de Fundația Comunitară Timișoara, cu sprijinul ZF Group.

„Prin acest tip de program, Fundația Comunitară Timișoara sprijină inovația și soluțiile noi pentru a crește siguranța participanților la trafic. Ne dorim ca, după perioada sa de testare, sistemul să își dovedească eficiența, să poată fi dezvoltat și implementat la cât mai multe treceri de pietoni nesemaforizate, astfel încât să fie redus numărul de accidente”, a declarat Daniela Chesaru, director executiv al Fundației Comunitare Timișoara.

Sistemul a fost montat în comuna Dumbrăvița fără niciun fel de cheltuieli din partea administrației locale. Partea tehnlogică a fost dezvoltată cu ajutorul ZF Group.

„Noi ne preocupăm și suntem dedicați să modelăm, cu inginerii noștri care dezvoltă tehnologiile viitorului, generația următoare de mobilitate. Suntem mai mult decât bucuroși atunci când putem contribui la un viitor al mobilității mai sigur, cu zero accidente și zero emisii, așa cum își propune, de altfel, Fondul Era Zero. Sunt, de altfel, cele mai mari provocări ale mobilității urbane de astăzi”, a declarat Sever Scridon, director ZF R&D Tech Center Timișoara .

Consultanță de la Poliția Rurieră

Tinerii au beneficiat de consultanță, inclusiv din partea Inspectoratului de Poliție Județean Timiș.

„Am discutat despre el cu echipa de proiect de la faza de idee, și am încercat să venim cu expertiza noastră, din punctul de vedere al Poliției și al comportamentului participanților la trafic. Credem că acest tip de sistem inovativ poate juca un rol important în reducerea accidentelor și astfel”, a spus inspector principal Ionuț Lazăr, de la Poliția Rutieră Timiș.

Timp de șase luni, sistemul și tot ceea ce presupune acesta va fi testat de către specialiștii IT din cadrul Blume Technologies, care doresc să creeze un prototip ce va fi patentat și va putea fi implementat pe scară largă.