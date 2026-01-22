Scandal într-un bloc din Capitală: un bărbat, reținut după ce a distrus adăposturile pisicilor

Un bărbat din București a fost reținut timp de 24 de ore și ulterior plasat sub control judiciar, după ce a distrus mai multe adăposturi pentru pisicile fără stăpân din grădina blocului în care locuiește. Incidentul, provocat de un conflict cu o vecină care hrănea animalele, a avut loc în decembrie, în Sectorul 3, iar imaginile s-au răspândit rapid pe internet, stârnind mii de reacții.

Potrivit autorităților, cuștile pentru pisici fuseseră amplasate în grădina blocului. După o ceartă cu vecina care se ocupa de animale, bărbatul a decis să le distrugă, fără acordul celorlalți locatari. Cazul a devenit rapid subiect de dezbatere online: unii i-au luat apărarea, însă cei mai mulți au cerut să fie sancționat.

Bărbatul, Bogdan Porumbacu, și-a justificat gestul spunând că nu a fost de acord cu prezența adăposturilor. „Vezi Doamne, eu sunt omul rău al pisicilor. Da, și eu am avut animale, câini, dar nu mi se pare normal. I-am spus în nenumărate rânduri că nu suntem de acord, nu vrem. Vor veni purici, căpușe, mirosul, zgomotul pe care îl fac când se încăieră și miorlăie. Nu mi se pare normal să vii fără acordul proprietarilor, că nu suntem de acord, nici asociația nu e”, a declarat bărbatul potrivit Știrile ProTV.

Sub control judiciar și cu interdicții

Cert este că bărbatul a fost reținut de poliție și se află acum sub control judiciar. El trebuie să se prezinte săptămânal la secția de poliție din apropierea locuinței și are interdicția de a lua legătura cu vecina implicată în conflict. Femeia care îngrijește pisicile susține că el ar fi singurul locatar din bloc care nu își dorește animalele în zonă.

Vecina povestește că încearcă să se ocupe responsabil de animale: „Au spus când era mâncare mai multă, le-am luat. Vara am îngrijit, am strâns după ele. Mai vin și de la alte blocuri, mănâncă și pleacă. Nu își fac nevoile aici în grădină. Cele nesterilizate mai miorlăie, dar nu să deranjeze. Unde am știut că e o fetiță nesterilizată am încercat să o prindem”.

În Sectorul 3, amplasarea acestor adăposturi nu este reglementată de primărie. Din acest motiv, asociațiile de proprietari care nu își doresc astfel de cuști pot solicita intervenția poliției locale pentru a le ridica. În alte sectoare ale Capitalei, primăriile sprijină acest tip de inițiative și colaborează cu asociațiile și organizațiile care se ocupă de îngrijirea pisicilor fără stăpân.