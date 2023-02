CJ Ilfov începe distribuirea a 1.000 de cupoane în format electronic pentru sterilizări gratuite de câini sau pisici

Fiecare cupon are o valabilitate de trei luni şi un cod unic de identificare, în baza căruia cetăţenii îşi programează animalele la sterilizat direct la clinică.

Consiliul Judeţean (CJ) Ilfov începe, de miercuri, distribuirea a 1.000 de cupoane în format electronic pentru sterilizări gratuite de câini şi pisici.

Potrivit unui comunicat al CJ Ilfov transmis, marţi, AGERPRES, pentru a intra în posesia unui cupon electronic de sterilizări gratuite, cetăţenii trebuie să sune la numărul 0751.235.009, să deţină un animal de rasă comună, câine ori pisică (maidanez), şi să aibă domiciliul sau reşedinţa în judeţ.

Fiecare cupon are o valabilitate de trei luni şi un cod unic de identificare, în baza căruia cetăţenii îşi programează animalele la sterilizat direct la clinică, iar pentru a simplifica birocraţia şi a preveni eventualele nereguli, totul se desfăşoară în sistem Google Drive.

"Noi avem campanii de sterilizări gratuite în fiecare zi de marţi, facem turul localităţilor din Ilfov. De pildă, în martie, ajungem în localităţile Moara Vlăsiei şi Afumaţi. Stabilim o locaţie, oamenii vin dimineaţa cu animalele lor, le recepţionăm, apoi le transportăm la clinica Center of Hope din Găneasa, acolo unde sunt operate. Iar după-amiaza, revenim în localitate şi le predăm. Însă, nu toţi oamenii pot veni în aceste zile de campanie organizate de noi în fiecare marţi. Drept urmare, am decis să venim suplimentar cu aceste cupoane în format electronic", a declarat Hilde Tudora, şef Birou Protecţia Animalelor din cadrul CJ Ilfov.

Reprezentanţii Consiliului Judeţean au menţionat că distribuţia cupoanelor se face prin Biroul Protecţia Animalelor, împreună cu echipa Center of Hope, prin Romania Animal Rescue.

Aceştia au precizat că, în 2022, Consiliul Judeţean Ilfov, prin Biroul Protecţia Animalelor, împreună cu ONG-urile din domeniul protecţiei animalelor, a sterilizat gratuit peste 3.000 de animale de rasă comună, câini şi pisici.

Reprezentanţii CJ Ilfov au amintit că sterilizarea câinilor de rasă comună este obligatorie prin lege, iar amenda pentru neconformare ajunge până la 10.000 de lei.