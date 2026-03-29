Duminică, 29 Martie 2026
Adevărul
Depresia după naștere: o mamă din șapte are nevoie de ajutor specializat în unitățile medicale

Între 10% și 15% dintre femei se confruntă cu depresia postnatală, iar riscul este mai mare în cazul nașterilor premature, arată datele Salvați Copiii. În acest context, organizația atrage atenția asupra importanței monitorizării sănătății mintale după naștere și includerea serviciilor de evaluare și consiliere psihologică în pachetul de servicii oferite în maternitățile din România. 

FOTO Shutterstock
Prematuritatea amplifică stresul emoțional al mamelor

Potrivit unei cercetări realizate în cadrul Maternității Polizu, de Salvați Copiii România, mamele copiilor născuți prematur resimt niveluri mai ridicate de anxietate, depresie și stres. Datele culese de organizație arată și că: 

  • 56% dintre respondente au născut prematur, iar 74% au fost internate cel puțin două săptămâni.
  • doar 37% dintre bebeluși se aflau în salon cu mama, 34% în alt salon, iar 29% în secția de Terapie Intensivă
  • 76% dintre prematuri au rămas internați peste 20 de zile, iar aproape o treime au depășit 140 de zile.

În aceste condiții, 64% dintre mamele de copii prematuri au afirmat că au simțit nevoia să vorbească cu psihologul spitalului, în comparație cu 42% în cazul bebelușilor născuți la termen. 

Însă doar 5% au spus că au putut beneficia de consiliere individuală în spital. Iar 8 din 10 respondente nu știau dacă acest tip de servicii sunt disponibile. 

În aceeași maternitate, organizația a demarat un program pilot de susținere emoțională.  Ștefania Mircea, coordonator programe Salvați Copiii, spune:

„Psihologii Salvați Copiii au oferit consiliere mămicilor, iar feedback-ul lor a fost extrem de îmbucurător. 80% dintre acestea au fost mai liniștite, mai încrezătoare și au reușit să gestioneze mai bine stresul provocat de spitalizarea prelungită". 

Depresia postnatală nu este același lucru cu ,,baby blues"

Experții subliniază diferența dintre starea temporară de tristețe postnatală („baby blues”) și depresia clinică.

,,Baby Blues afectează până la 80% dintre mame și, de regulă, dispare de la sine în maximum două săptămâni. În schimb, depresia postnatală este mai intensă și persistentă și se poate manifesta prin lipsa capacității de a simți bucurie sau plăcere, chiar și în prezența bebelușului; dificultăți de atașament și un sentiment de deconectare față de nou-născut sau teama de a nu fi o mamă bună; tulburări severe de somn, inclusiv incapacitatea de a dormi chiar și atunci când bebelușul doarme; dificultăți de concentrare și frici obsesive legate de siguranța copilului", spune Ștefania Mircea. 

Aceasta atrage atenția asupra necesității ajutorului imediat:

,,Netratată, depresia postanatală poate avea efecte profunde atât asupra mamei, cât și asupra copilului și a întregii familii. Este o afecțiune medicală serioasă, nu o dovadă de slăbiciune, iar recunoașterea și gestionarea corectă sunt esențiale". 

Soluții propuse: consiliere psihologică și grupuri de suport

Pentru a preveni efectele negative ale depresiei postnatale, Salvați Copiii recomandă:

  • includerea obligatorie  a serviciilor de suport psihologic în cadrul maternităților, ca parte integrantă a îngrijirii perinatale;
  • dezvoltarea unui cadru integrat de consiliere pentru părinții de nou-născuți prematuri, începând dein etapa prenatală și continuând postnatal. 

,,De asemenea, accesul la consiliere psihologică decontată este foarte important, sprijinul specializat trebuie să fie ușor de obținut, fără bariere financiare sau birocratice. Programele de sprijin pentru mame, precum grupurile de suport, susținerea soțului/ a familiei pot oferi sentimentul că nu mămica nu este ești singură", mai subliniază Ștefania Mircea. 

FOTO Salvați Copiii
Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Trecem la ora de vară 2026: Cum se modifică ceasurile în această noapte și ce presupune schimbarea
digi24.ro
image
Atentat terorist dejucat în ultima clipă la Paris. Autorul a fost imobilizat chiar când se pregătea să declanșeze explozia
stirileprotv.ro
image
Electrocasnicul care consumă în 3 ore cât un frigider într-o lună întreagă
gandul.ro
image
Urmează un atac terestru în Iran? 3.500 de pușcași marini au ajuns în Orientul Mijlociu
mediafax.ro
image
Hagi, modificări majore la națională: „Trebuie să schimbăm!”. Comparația FCSB – Fenerbahce vs. Turcia – România: „Portarul Ederson a fost cel mai bun! Acum, n-am ajuns la poartă!”
fanatik.ro
image
Un programator supărat a reconstruit site-ul ANAF în doar două ore pentru a arăta că digitalizarea statului este simplă
libertatea.ro
image
„Trebuie să redeschidem Strâmtoarea Trump”. După Golful Mexic, liderul de la Casa Albă a botezat și Strâmtoarea Ormuz
digi24.ro
image
„Trebuie să refac zilnic stocul!” » În Marele Bazar din Istanbul, reporterii GSP au găsit legătura cu România: costă 15 euro și „rupe piața”
gsp.ro
image
”Medicii i-au distrus viața”. A ajuns de nerecunoscut: ”Cine știe cât voi mai trăi?”
digisport.ro
image
De ce supremația aeriană a SUA s-a oprit în fața buncărelor iraniene de neatins
stiripesurse.ro
image
Un tânăr de 16 ani a refuzat o ofertă de 300.000 de dolari ca să renunțe la școală, după ce și-a dezvoltat propria afacere de succes
antena3.ro
image
Carnea care ia locul mielului pe masa de Paşte. Costă la fel, dar e mai sănătoasă
observatornews.ro
image
Filmul tragediei în care Ionuț și Mădălina și-au pierdut viața. Greșeala care le-a fost FATALĂ
cancan.ro
image
Ministrul muncii despre schimbarea sistemului de pensii. Crește vârsta de pensionare? Mai poți ieși anticipat?
newsweek.ro
image
FOTO. Gică Hagi o ține de mână și o traversează strada pe Kira, fiica lui care împlinește 30 de ani
prosport.ro
image
Românul care a construit în două ore un portal ANAF modern. Autoritățile doar visează la o astfel de soluție rapidă și eficientă pentru…
playtech.ro
image
Despărțire șoc în România. O fostă handbalistă a divorțat după 7 ani de căsătorie
fanatik.ro
image
Panică în Pentagon, după ce un raport scoate la iveală criza rachetelor Tomahawk
ziare.com
image
Turcii au rămas "mască" după anunțul în legătură cu Gică Hagi: "Șoc în România"
digisport.ro
image
Premieră absolută în SUA: Trump face mutarea pe care nu a îndrăznit să o facă niciun președinte în 165 de ani
stiripesurse.ro
image
Un bărbat și-a pierdut viața după ce a mâncat cina altcuiva. S-a sufocat și nu a mai putut fi salvat
kanald.ro
image
Codruța Filip, în brațele lui Valentin Sanfira. Imaginile emoționante care au făcut înconjurul internetului. Cum au fost surprinși la Sala Palatului, înainte să anunțe divorțul
wowbiz.ro
image
Se întâmplă în această noapte! Toţi românii vor fi afectaţi
romaniatv.net
image
Trecerea la ora de vară crește riscul de AVC și infarct! Avertismentul unui doctor începând de duminică, 28 martie
mediaflux.ro
image
Lângă cine a fost fotografiată Andreea Esca la Istanbul! Monument de tristețe la final
gsp.ro
image
Niște simptome banale i-au semnalat un cancer extrem de rar și neobișnuit unei mamei de 36 de ani. Ani de zile a ignorat totul
actualitate.net
image
Alina Sorescu este de nerecunoscut la un an de la divorțul de Alexandru Ciucu FOTO
actualitate.net
image
Horoscop 29 martie. Balanțele clarifică o situație, oportunități neașteptate pentru Săgetători
click.ro
image
Cristina Spătar și Vicențiu Mocanu, prima reacție oficială după zvonurile legate de divorț: „Lucrurile au mers într-o direcție greșită”
click.ro
image
Am întrebat 5 bucătari celebri ce fac ca să nu arunce mâncarea. Cum poți transforma resturile în alte preparate
click.ro
Catherine Zeta Jones a jucat o pe Ecaterina cea Mare, profimedia 0378619456 jpg
Împărăteasa care vibra de dorință sexuală și era complet nesatisfăcută de soț! Ajunsă la putere, își alegea amanții ca pe miniștri
okmagazine.ro
1 84354 original jpg jpeg
Cea mai puternică rugăciune! Spune-o zilnic şi scapi de orice rău
clickpentrufemei.ro
Biserica Neagră din Brașov, desen de epocă
În Brașovul medieval, marfa cumpărată putea fi verificată la cântarul de control din Piața Sfatului
historia.ro
YouTube Instagram RSS
