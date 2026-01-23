O clădire‑simbol a Bucureștiului, monument istoric, scoasă la vânzare. Un milionar român, printre cei interesați

Palatul Oscar Maugsch, una dintre cele mai cunoscute clădiri istorice din centrul Capitalei, a fost scos oficial la vânzare. Monumentul, situat în Piața Universității și achiziționat în 2019 de familia Dayan din Israel, atrage deja interesul mai multor investitori, inclusiv al unui om de afaceri român cu o avere considerabilă, potrivit informațiilor publicate de Profit.ro.

Achiziționată în urmă cu șase ani de la Banca Comercială Română pentru aproape 28 de milioane de euro, cu 40% peste evaluarea inițială, clădirea urma să fie transformată într-un hotel de cinci stele sub brandul Sofitel. Proiectul prevedea consolidarea, restaurarea și recompartimentarea imobilului, investiția fiind estimată la aproximativ 20 de milioane de euro.

Autorizația de construire pentru restaurare a fost semnată în 2025de primarul general de atunci, Nicușor Dan. Planurile prevăd 157 de camere, două restaurante, o sală de evenimente și un centru spa.

Familia Dayan a decis acum să renunțe la proiect și a început discuțiile cu potențiali cumpărători, majoritatea din România.

Arhitecții propun unificarea celor două corpuri istorice

Biroul de design Ran & Morris din Tel Aviv a elaborat, împreună cu arhitecții români de la Cumulus, conceptul de restaurare. Proiectul prevede integrarea celor două corpuri ale clădirii, unul construit la finalul secolului XIX, celălalt adăugat la începutul secolului XX, astfel încât palatul să funcționeze ca un ansamblu unitar.

Pănă acum, reprezentanții Vivion, compania imobiliară a familiei Dayan, nu au comentat informațiile privind vânzarea.

Monumentul are o poveste de peste un secol

Palatul Oscar Maugsch este clasificat drept monument istoric de Clasa A. Ridicat în 1906 pe terenul fostei grădini a Palatului Suțu, imobilul a găzduit sediul Societății de Asigurări „Generala”, precursorul actualului grup Generali. În perioada comunistă, clădirea era cunoscută popular drept „cea de la coada calului”.

Pe lângă această clădire, familia Dayan mai deține în București două clădiri de birouri din clasa B.

Despre investitorii Dayan

Familia Dayan controlează grupul Vivion, cu un portofoliu imobiliar evaluat la 4,1 miliarde de euro, împărțit între Germania și Marea Britanie. Hotelurile reprezintă 63% din active, iar birourile 34%.

Potrivit sursei cotate, grupul deține 53 de hoteluri în Marea Britanie, operate sub branduri precum Hilton, Holiday Inn, Crowne Plaza și Best Western, 56 de proprietăți comerciale în Germania, precum și un lanț de 10 hoteluri în Israel, prin AFI Hotels.

Afacerile familiei sunt coordonate de Amir Dayan, unul dintre cei mai bogați israelieni, a cărui avere e estimată la 1,62 miliarde de dolari.