Video Noi imagini distribuite cu măsluirea tragerii la sorți a meciurilor din Cupa României la fotbal

În decursul zilei de marți, 19 august, la Casa Fotbalului s-a desfășurat tragerea la sorți a partidelor din play-off-ul Cupei României, fază în care vor participa nu mai puțin de opt formații care activează în Superligă.

Gabriel Bodescu, secretar general adjunct al Federației, și Mihai Andrieș, reprezentantul departamentului competiții din cadrul FRF, au fost cei care s-au ocupat de tragerea la sorți. La scurt timp după, suporterii au acuzat o presupusă măsluire a tregerii, iar diverse imagini cu „nefăcuta” continuă să apară pe rețelele de socializare.

După ce ar fi aranjat duelul dintre Farul Constanța și ACS FC Corvinul, cei doi reprezentanți ar fi premeditat și partida directă dintre Steaua București și UTA Arad.

În cadrul unui videoclip devenit viral pe rețelele de socializare, se poate observa cum Bodescu introduce în urnă bila Stelei București, aceasta rămânând nemișcată pe durata întregului proces. La extragere, același Bodescu ridică direct bila Stelei, știind poziția exactă a acesteia din urnă.

„Credeați că în ceea ce o privește pe Steaua București a fost altfel? Nu. Totul e o mafie. Cluburi precum Steaua București și Corvinul Hunedoara deranjează prin vizibilitatea suporterilor!”, au transmis fanii, pe Facebook.

FRF nu-și asumă vreo vină, în afara faptului că bolurile care au conținut bile au fost prea mici.

Corvinul Hunedoara vs Farul Constanța, Poli Iași vs Petrolul Ploiești și Steaua vs UTA Arad se anunță a fi cele mai interesante dueluri din play-off-ul Cupei României la fotbal.

În această etapă a competiției, programată pe 27 august, vor intra în joc și alte cinci echipe din Superligă: AFK Csikszereda va juca în deplasare cu FC Voluntari, FC Botoșani se va duela la Alba Iulia cu formația locală Unirea, Metaloglobus București se va deplasa pentru meciul cu AFC Câmpulung Muscel 2022, Unirea Slobozia va întâlni la Cluj-Napoca echipa locală Sănătatea Servicii Publice, iar FC Argeș va înfrunta pe Agricola Borcea.

Partidele din grupe vor debuta în luna octombrie

Faza grupelor va debuta în luna octombrie, iar în această etapă sunt calificate direct primele opt echipe din sezonul trecut al Superligii: FCSB, CFR Cluj (câștigătoarea trofeului), Universitatea Craiova, Universitatea Cluj, FC Rapid București, FC Dinamo București, FC Hermannstadt și Oțelul Galați.

Partidele din grupe sunt programate pe 29 octombrie, 3 decembrie și 17 decembrie, urmând ca sferturile de finală să aibă loc pe 4 martie 2026, semifinalele pe 22 aprilie 2026, iar finala pe 13 mai 2026.