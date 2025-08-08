Noul pasaj suprateran peste DN1, de la Therme, a fost inaugurat: structura, montată într-o singură noapte

Therme București a deschis oficial noul pasaj suprateran peste DN1, o premieră pentru infrastructura rutieră din România menită să fluidizeze traficul, să îmbunătățească siguranța rutieră și să conecteze una dintre cele mai aglomerate zone din nordul Capitalei. Structura pasajului a fost realizată la sol, pe o platformă temporară adiacentă DN1, și montată pe poziție într-o singură noapte, într-un interval de doar șase ore.

Pasajul are 45 de metri lungime, 13 metri lățime, două benzi auto și un trotuar pietonal.

Noua legătură rutieră permite virajul direct spre București din incinta Therme, reducând considerabil timpii de așteptare.

Proiectul, realizat integral din fondurile grupului Therme, a implicat o investiție de 5 milioane de euro.

→ Imaginea 1/3: Noul pasaj suprateran peste DN1, de la Therme Bucuresti, a fost inaugurat. FOTO: Therme București

Montat într-o singură noapte – o premieră națională

Într-o abordare fără precedent în România, structura pasajului a fost construită integral la sol pe o platformă temporară și instalată pe poziție într-un interval record de doar șase ore, pentru a minimiza disconfortul participanților la trafic. Soluția modulară cu elemente prefabricate a permis o execuție rapidă, precisă și sustenabilă.

Realizarea acestui obiectiv a fost posibilă datorită unei colaborări interdisciplinare între echipa de execuție (RETTER), compania de macarale Deme, proiectantul general SSF RO, arhitecții Therme Arc, specialiștii în infrastructură de la Axdrom, beneficiarul Therme Nord București și autoritățile implicate, inclusiv Poliția Rutieră.

„Therme București investește nu doar în relaxare și sănătate, ci și în infrastructură modernă care conectează comunități, sprijină dezvoltarea regională și contribuie la un viitor urban sustenabil”, au transmis reprezentanții companiei, într-un comunicat de presă.