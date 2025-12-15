Intervenție contra-cronometru într-o localitate din județul Galați, în pericol de inundații: muncitorii au rupt un drum pentru a devia apa

Autoritățile din județul Galați intervin de urgență, luni seară, în comuna Barcea, sat Podoleni, după ce un canal de desecare care subtraversează drumul județean DJ 252 s-a înfundat, existând riscul producerii unor inundații în gospodăriile din zonă.

Președintele Consiliului Județean Galați, Costel Fotea, a anunțat că, din cauza scurgerilor masive de apă venite din amonte, situația devenise critică, iar apa putea ajunge în curțile și casele localnicilor.

„Lucrări de intervenție în regim de urgență, acum, în comuna Barcea, sat Podoleni. În această seară am intervenit de urgență pe DJ 252. Din cauza scurgerilor mari de apă venite din amonte, exista riscul ca apa să intre în gospodăriile oamenilor și să provoace inundații”, a transmis Costel Fotea.

Pentru prevenirea inundațiilor, autoritățile județene au decis realizarea unui pod transversal care să permită scurgerea controlată a apei.

Astfel, circulația pe DJ 252 va fi afectată temporar, drumul urmând să fie decopertat pe o porțiune și refăcut după finalizarea lucrărilor.

„Pentru a preveni acest lucru, am decis realizarea unui pod transversal care să permită scurgerea controlată a apei dintr-un canal de desecare. În acest scop, drumul va fi rupt temporar, urmând să fie refăcut după finalizarea podului. Intervenția este necesară pentru protejarea gospodăriilor și a siguranței locuitorilor din zonă”, a precizat Fotea.

Autoritățile fac apel la șoferi să manifeste înțelegere pe durata lucrărilor, având în vedere caracterul urgent al intervenției.

Potrivit estimărilor, termenul de execuție pentru noul pod este de aproximativ cinci zile.

Zona va fi monitorizată în continuare, iar echipele de intervenție rămân în alertă, în funcție de evoluția condițiilor hidrologice.