Un copil de 9 ani e dat dispărut după ce a plecat de la o stână din Dâmbovița şi nu a mai revenit

Un copil de 9 ani a fost dat dispărut după ce tatăl său a anunţat Poliţia că minorul a plecat de la o stână din comuna Vişineşti, județul Dâmboviţa, şi nu a mai revenit

Joi seara, în jurul orelor 21:30, David-Teodor Pantan a plecat înaintea părintilor de la o stână din apropierea comunei Visinesti și nu a mai ajuns la domiciliu, potrivit Poliției Române.

Băiatul este căutat de poliţişti, jandarmi, pompieri şi asociaţii voluntare.

„Poliţiştii din cadrul Poliţiei Municipiului Moreni au fost sesizaţi de către un bărbat cu privire la faptul că fiul său, minorul Pantan David-Teodor, în vârstă de 9 ani, a plecat voluntar de la o stână din localitatea Urseiu, comuna Vişineşti, în seara zilei de 7 august şi nu a mai revenit. Acesta nu este cunoscut cu afecţiuni psihice şi nu se află sub tratament medical", precizează IPJ Dâmboviţa.

Semnalmentele copilului dispărut

Semnalmentele copilului dispărut: 1,40 m înălţime, 40 de kilograme, păr şaten, scurt şi ochi verzi.

La momentul dispariţiei, minorul purta pantaloni de trening albaştri, tricou şi cizme de culoare albastră.

Persoanele care deţin informaţii utile în vederea identificării minorului sunt rugate să apeleze numărul unic de urgenţă 112 sau să anunţe cea mai apropiată unitate de Poliţie.

Amintim că, în urmă cu o lună, un copilul de 11 ani, căutat de autorități, s-a întors acasă. Accesta fusese dat dispărut după ce a plecat de la o adresă din Sectorul 2 al Capitalei şi nu a mai revenit.

Tot în iulie, un copil de 5 ani, din Baia Mare, a fost găsit de polițiști după ce a dispărut de acasă și a parcurs patru kilometri singur, într-o oră și jumătate.