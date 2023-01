Firea: Actuala administrație a Capitalei nu se preocupă și în unele zone au reapărut haite de câini fără stăpân

Ministra Familei vine cu acuzații la adresa lui Nicușor Dan, după ce o femeia a fost ucisă de o haită de câine, fiind de părere că actuala administrație nu se ocupă de strângerea acestor animale în adăposturi.

„Este de neconceput ca în Capitala țării să mai vorbim încă de astfel de întâmplări înfiorătoare, care te lasă fără cuvinte! Cu atât mai dramatic este că anul trecut victima ajunsese la spital tot din cauza mușcăturilor și avertizase atunci autoritățile că, în zona în care alerga, Lacul Morii, sunt haite de câini periculoși”, a scris Gabriela Firea, pe pagina sa de Facebook. Gabriela Firea se referă la evenimentele petrecute sâmbătă dimineață, când o femeie a fost găsită moartă lângă Lacul Morii, după ce a fost atacată de câini.

„Tot anul trecut, o jurnalistă TVR povestea pe rețelele sociale cum a fost atacată de câini tot în sectorul 6, pe un bulevard. Jurnalista spune și că nicio autoritate nu a ajutat-o, deși a sunat și la Poliția locală sector 6, și la ASPA, însă fără succes”, mai amintește reprezentanta PSD.

Câinii care „terorizează”

Prin urmare, Gabriela Firea trece la atac. „Dar de ce se întâmplă astfel de tragedii în anul 2023, într-o Capitală europeană, după 10 ani în care nu am avut incidente de o asemenea gravitate? Răspunsul este unul simplu: actuala administrație a Capitalei nu se preocupă și în unele zone ale orașului au reapărut haite de câini fără stăpân care terorizează bucureștenii. Pe surse, circulă informația că printr-o decizie a actualei conduceri a Primăriei Capitalei hingherii care răspund la sesizări și ridică animalele de pe străzi nu le mai duc în adăposturi, ci le dau drumul din nou pe străzi. Sper să fie doar o informație falsă, dar ar trebuit făcute verificări. Este de notorietate, însă, faptul că primarul general și actualul city-manager se ocupă personal de ASPA – Autoritatea pentru Supravegherea și Protecția Animalelor”, a subliniat Firea.

Și purtătoarea de cuvânt a consilierilor PNL a cerut demisia șefei ASPA, în urma tragediei petrecute de dimineață.

Clarificările ASPA

„Echipajele noastre, alături de medicul veterinar Ovidiu Roșu, sunt în teren, pe câmpul unde a avut loc incidentul, și au identificat aproximativ 8 câini pe câmp. Acţionăm, avem arme cu tranchilizant, încercăm să capturăm aceşti câini care se presupune că sunt cei care au făcut atacul din această dimineaţă. Până acum a fost capturată o femelă prin tranchilizare de la distanță. Aceasta are sânge pe corp, urmează a se stabili dacă aparține victimei sau altui animal găsit decedat aici pe câmp. Este o acţiune extraordinar de dificilă, fiind un teritoriu atât de mare, atât de vast este o operaţiune extrem de dificilă. Alături de noi sunt și echipaje ale Jandarmeriei și Serviciului pentru Protecția Animalelor și polițiști de la secția 20 Poliție”, a precizat purtătoarea de cuvânt a Asociației pentru Supravegherea și Proiecția Animalelor, potrivit unui mesaj publicat pe pagina de Facebook.

Sursa citată mai arată că: „Am ridicat de pe aceste străzi peste 120 de câini până în prezent, din aprilie anul trecut, de la incidentul de atunci până acum. Am făcut sesizări către alte autorităţi deoarece această problemă a câinilor fără stăpân nu e doar problema ASPA. Am spus-o şi o repetăm – capturarea nu rezolvă cauza, ci efectul. Luăm câinii găsiţi pe străzi la acel moment, însă dacă nu acţionăm printr-un efort comun alături de alte instituţii să luăm măsuri pentru a preveni astfel de incidente, din păcate, ne vom confrunta cu astfel de incidente în continuare”.