Lucrările de pe bulevardul Kiseleff, finalizate „în timp record”. Declarațiile primarului interimar la Capitalei

Primarul interimar al Bucureștiului, Stelian Bujduveanu, anunță că echipele Primăriei Capitalei au terminat în timp record lucrările de pe bulevardul Kiseleff.

Primarul interimar al Capitalei, Stelian Bujduveanu, anunță că lucrările de pe Bulevardul Kiseleff, între Muzeul Antipa și Muzeul de Geologie, au fost finalizate într-un timp record, iar șantierul nu va afecta începutul de an școlar.

Bujduveanu a precizat că echipele Companiei Municipale Energetica Servicii au reușit să finalizeze rapid o lucrare complexă de modernizare a rețelei de termoficare.

„Echipele Companiei Municipale Energetica Servicii au finalizat în timp record o lucrare complexă pe Bd. Kiseleff, între Muzeul Antipa și Muzeul de Geologie. În doar o săptămână am înlocuit conductele de termoficare și plăcile de beton deteriorate care acopereau galeria sub bulevard, pentru a asigura funcționarea în siguranță a rețelei”, a transmis edilul pe Facebook.

→ Imaginea 1/3: Lucrările de pe Bulevardul Kiseleff au fost finalizate FOTO: Facebook / Stelian Bujduveanu

Obiectivul: trafic fluid și școli fără șantiere

Primarul interimar a explicat că lucrările au fost accelerate pentru a nu bloca traficul și pentru a fi gata până la începerea școlii.

„Am făcut intervenția într-un ritm accelerat, pentru ca blocajele în trafic să fie cât mai scurte și pentru ca lucrările să fie gata înainte de începerea școlii. Am finalizat, astfel, peste 90% din cei 11 km ai întregului obiectiv esențial pentru a îmbunătăți furnizarea agentului termic în zona centrală și în cartierul Aviației”, a adăugat Bujduveanu.