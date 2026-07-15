Undă verde pentru extinderea metroului spre Militari Residence și Cartierul Latin. Locuitorii sunt sceptici: „Va fi gata prin 2055”

Primăria Sectorului 6 a primit oficial din partea Metrorex protocolul de asociere pentru proiectul de extindere a Magistralei M3 către Militari Residence și Cartierul Latin, după ce a fost aprobat în Consiliul de Administrație și în Adunarea Generală a Acționarilor Metrorex.

Metrorex a propus extinderea Magistralei M3 ca răspuns la dezvoltarea accelerată a zonei de vest a Bucureștiului și la creșterea traficului dinspre Chiajna și Bragadiru. În luna martie, Consiliul Local Sector 6 a aprobat asocierea dintre Ministerul Transporturilor, Metrorex, Primăria Municipiului București și Primăria Sectorului 6 pentru pregătirea proiectului, iar ulterior aceeași asociere a fost validată și de Consiliul General al Municipiului București. Acum, Metrorex a finalizat propriile proceduri interne și a transmis protocolul către instituțiile partenere, printre care și Primăria Sectorului 6, pentru continuarea etapelor următoare.

„Nu înseamnă că lucrările încep de mâine. Înseamnă că proiectul înaintează și că instituțiile implicate parcurg etapele administrative necesare pentru ca investiția să poată ajunge în faza de proiectare și, ulterior, de execuție. (...) Extinderea Magistralei M3 are un obiectiv simplu: mai mulți oameni să poată ajunge cu metroul și mai puține mașini să intre zilnic în Sectorul 6. Este un proiect care va necesita timp, dar fiecare etapă parcursă îl aduce mai aproape de realizare iar protocolul primit de Primăria Sectorului 6 este încă un pas important în această direcție”, a transmis Primăria Sectorului 6 într-un comunicat de presă.

Ce prevede proiectul

În forma analizată în prezent, extinderea Magistralei M3 include patru stații noi între Păcii și Centura Bucureștiului, două stații noi între Preciziei și Chiajna, și alte două stații noi între Preciziei și Cartierul Latin. În total, este vorba despre aproximativ 11 kilometri de metrou nou și 8 stații, care ar urma să deservească vestul Capitalei și localitățile limitrofe:

Păcii - Linia de Centură Vest: tronsonul va conecta magistrala M3 de inelul feroviar al Bucureștiului, în zona vestică. Lungimea estimată este de 3,7 kilometri, cu 4 stații subterane.

Preciziei - Chiajna: tronsonul va conecta actuala magistrală M3 cu zona în continuă dezvoltare și dens populată Militari Residence din cartierul Chiajna, precum și cu zona comercială Complex Comercial Militari. Lungimea estimată este de 3,3 kilometri, cu două stații supraterane.

Preciziei - Cartierul Latin (Bragadiru): tronsonul va conecta actuala magistrală M3 cu zona dens populată a Cartierului Latin. Lungimea estimată este de 4,36 kilometri, cu două stații supraterane.

După semnarea protocolului urmează elaborarea temei de proiectare, realizarea studiului de fezabilitate, studiile de teren, stabilirea traseului final și a amplasamentului stațiilor, precum și identificarea sursei de finanțare pentru execuția investiției. Abia după parcurgerea acestor etape vor putea începe efectiv lucrările.

Ce părere au cetățenii despre extinderea M3

Subiectul a fost amplu dezbătut pe Reddit, iar una dintre cele mai frecvente întrebări ridicate de bucureșteni privește alegerea traseului. Mulți consideră că o legătură cu Magistrala 5, prin stația Râul Doamnei, ar fi fost mai firească, având în vedere distanța mai mică față de Cartierul Latin.

„De ce leagă Cartierul Latin de M3 cand este aproape de Raul Doamnei de pe M5?”, se întreabă un utilizator.

Alți utilizatori explică însă că varianta aleasă este considerabil mai ieftină, deoarece folosește infrastructura feroviară existentă și presupune mai puține lucrări subterane.

„Economisire de bani și conectare cu inelul feroviar al Bucureștiului existent, practic din 4.36 km propuse, ~3 km deja sunt din CF902, acolo vor fi și 2 stații supraterane. De la M5 au de săpat minim 4-5 stații noi, și iar va trece 5-10 ani până se face”, spune un alt internaut.

Aceeași idee este susținută și de un alt utilizator:

„Bănuiesc că vor să facă porțiunile acestea deasupra solului, nu în subteran. Ar fi semnificativ mai ieftin și mai rapid de construit. De la Râul Doamnei ar trebui să sape tunel, pentru că ești în mijlocul unei zone rezidențiale, în timp ce depoul Militari este deja în câmp și are niște căi ferate chiar lângă.”

Unii utilizatori susțin că proiectul va avantaja în primul rând dezvoltările imobiliare din vestul Capitalei.

„Pentru același motiv pentru care s-a investit în infrastructura de la Valea Largă (...) Toate aceste inițiative duc doar către dezvoltatorii din fâșia Valea Oltului - CET Vest”, afirmă un alt utilizator.

Altcineva este sceptic că lucrările vor fi gata prea curând

„Ce tare. Cel mai probabil, prin 2055 se vor bucura de el locuitorii de acolo”, afirmă internautul.