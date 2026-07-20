Primăria Sectorului 2 va repartiza 30 de apartamente pentru tinerii vulnerabili. Locuințele au fost construite cu fonduri PNRR

Primăria Sectorului 2 pune în dezbatere regulamentul pentru repartizarea celor 30 de apartamente destinate tinerilor vulnerabili. Locuințele ar urma să fie date în folosință în trimestrul al II-lea din 2027.

Primăria Sectorului 2 a lansat în consultare publică regulamentul care stabilește condițiile și criteriile de repartizare a celor 30 de apartamente cu două camere construite prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), în cadrul proiectului „Construirea de locuințe nZEB Plus pentru tineri- Bulevardul Basarabia nr. 151”.

Proiectul se află în prezent într-un stadiu de execuție avansat. Cele 30 de apartamente sunt estimate să fie date în folosință în trimestrul al II-lea al anului 2027 și vor asigura locuințe pentru 30 de familii.

Regulamentul aflat în consultare publică stabilește criteriile de eligibilitate și procedura prin care vor fi repartizate locuințele după finalizarea investiției. Beneficiarii vizați sunt tinerii aflați în dificultate socială, inclusiv cei proveniți din comunități marginalizate, familii monoparentale, tinerii cu dizabilități și cei aflați în situații de risc.

Pe lângă accesul la o locuință modernă și eficientă energetic, beneficiarii vor avea acces la servicii integrate de asistență socială, consiliere profesională și sprijin pentru integrarea pe piața muncii, cu scopul dezvoltării autonomiei și integrării în comunitate.

„O comunitate puternică se construiește atunci când oferă șanse reale celor care au cea mai mare nevoie de sprijin. Acest proiect înseamnă acces la locuire pentru 30 de familii aflate în dificultate și un cadru care le poate ajuta să își construiască un viitor stabil. Regulamentul pe care îl supunem consultării publice stabilește reguli clare și transparente pentru repartizarea acestor locuințe și invităm cetățenii să participe cu propuneri și observații la acest proces”, a declarat Rareș Hopincă, primarul Sectorului 2.

„Pentru tinerii aflați în situații de vulnerabilitate, o locuință oferă stabilitate, iar stabilitatea creează premisele integrării sociale și profesionale. Acest proiect completează componenta de locuire cu servicii sociale, consiliere și sprijin pentru integrarea pe piața muncii, astfel încât fiecare beneficiar să își poată construi autonomia și un parcurs independent pe termen lung”, a declarat Alexandra Dobre, director general adjunct al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 2.

Ce înseamnă nZEB Plus

Apartamentele sunt construite la standard nZEB Plus (Nearly Zero Energy Building Plus), unul dintre cele mai ridicate standarde europene de eficiență energetică. Acest standard presupune un consum foarte redus de energie, costuri mai mici de întreținere și un nivel ridicat de confort pentru viitorii locatari.

Regulamentul privind condițiile și criteriile de repartizare a locuințelor se află în consultare publică până la data de 28 iulie 2026. Documentația poate fi consultată pe site-ul www.ps2.ro, în secțiunea Consiliul Local- Informare și consultare publică, precum și la sediul Primăriei Sectorului 2. Propunerile și observațiile pot fi transmise: prin e-mail, la dezbateri.publice@ps2.ro; prin poștă; la Registratura Primăriei Sectorului 2.

În cazul în care o asociație legal constituită, o autoritate sau o instituție publică solicită organizarea unei dezbateri publice, Primăria Sectorului 2 va organiza consultarea în condițiile prevăzute de lege.