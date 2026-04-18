Incendiu suspect la moșia lui Mircea Dinescu. Ce bănuieli are poetul. „Întâi mi-au dat foc la vie... Nu înțeleg de ce mă înjură că am ajuns moșier”

Poetul Mircea Dinescu face primele declarații după incendiul care i-a distrus o casă de pe moșia din Dolj și vorbește despre suspiciunile pe care le are. Scriitorul leagă incidentul de un episod anterior, când i-a fost incendiată via.

Mircea Dinescu, supărat după ce i-au fost incendiate via şi apoi casa. FOTO: Facebook
Un incendiu puternic a distrus, în urmă cu aproximativ două săptămâni, casa din lemn pe care Mircea Dinescu o avea pe proprietatea sa din comuna Cetate, județul Dolj. Locuința, ridicată în vie, a fost cuprinsă de flăcări și a ars în totalitate, iar autoritățile au deschis o anchetă pentru a stabili cauzele incendiului.

Pentru scriitor, locul are o însemnătate aparte, fiind unul de care se simte profund legat, astfel că este foarte afectat de incident, cu atât mai mult cu cât, spune el, în urmă cu câteva luni s-a confruntat cu o situație similară, după ce i-a fost incendiată via.

Deși nu indică direct persoane responsabile, Mircea Dinescu spune că are anumite bănuieli și le leagă de reacții mai vechi stârnite de pozițiile sale publice. În același timp, face referire la modul în care este perceput de unii și la criticile care i-au fost aduse în ultimii ani.

„E vorba despre o casă pe care o construisem în vie, o casă de lemn. Astăzi au început cercetările. Întâi mi-au dat foc la vie, acum câteva luni, și acum mi-au dat foc și la casă. Nu pot să spun concret, pentru că nu știu (n.r. cine sunt vinovații), dar eu cred ca aceasta e urmarea acelei afirmații a lui Ion Iliescu, când eram patron la Cațavencii”, a spus el pentru spynews.ro.

În ciuda pagubelor suferite, scriitorul spune că nu are de gând să renunțe la proiectele sale din zonă şi anunță că va renaște din foc precum pasărea Phoenix.

„Nu înțeleg de ce mă înjură că am ajuns moșier. Le-a rămas ăstora în cap că eu sunt moșier, deși nu am avut niciodată mai mult de 50 de hectare. Probabil cei de pe la România Mare... niște amărâți, că e și problema sărăciei, că furăciunea aceasta din România, nu e numai la nivel de politicieni, care e clar că au furat și au făcut praf țara aceasta în decurs de 30 de ani. (...) Eu cred că voi fi ca pasărea Phoenix și voi renaște din cenușă”, a mai spus Mircea Dinescu.

Ancheta deschisă de autorități este în curs, iar până în acest moment nu au fost făcute publice concluzii privind cauza exactă a incendiului.

