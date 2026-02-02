search
Incendiu la Spitalul Militar din Brașov. Un container a luat foc în curtea unității sanitare

Un incendiu a izbucnit luni dimineață, 2 februarie, la Spitalul Militar din Brașov. Potrivit autorităților, focul se manifestă la un container din curtea unităţii sanitare.

Spitalul Militar Brașov/FOTO: Facebook/Spitalul Clinic Militar de Urgență „Regina Maria” Brașov
Spitalul Militar Brașov/FOTO: Facebook/Spitalul Clinic Militar de Urgență „Regina Maria” Brașov

Pompieri din cadrul Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă Braşov intervin, luni, pentru stingerea unui incendiu izbucnit la un container amplasat în curtea Spitalului Militar din municipiul Braşov, potrivit News.ro.

Potrivit oficialilor ISU, în container erau depozitate materiale sanitare.

Trei autospeciale de stingere cu apă şi spumă, o autospecială de hidroperforare, o autoscară, un echipaj de descarcerare şi un echipaj SMURD au fost mobilizate pentru această acţiune.

La ora transmiterii acestei ştiri, intervenţia este în desfăşurare.

