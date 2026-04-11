Troleibuze „inteligente” în Capitală: Nu pornesc dacă şoferul a băut

Societatea de Transport București (STB) a pus în circulație în Capitală noile troleibuze Yutong U12, dotate cu un sistem modern de siguranță de tip „alcohol interlock”, care nu permite pornirea vehiculului în cazul în care șoferul nu trece testul de alcoolemie.

Practic, înainte de începerea cursei, conducătorul auto trebuie să sufle într-un dispozitiv integrat în bord, iar troleibuzul pornește doar dacă rezultatul este negativ. În situația în care sistemul detectează alcool, vehiculul rămâne blocat.

Cele 22 de troleibuze noi au fost introduse treptat pe liniile 86, 93 și 97 din București, ca parte a procesului de modernizare a flotei STB, iar reprezentanții companiei spun că tehnologia este deja utilizată în mai multe state europene și este considerată un standard tot mai des întâlnit în transportul public modern.

Potrivit unui anunţ al companiei, postat sâmbătă, 11 aprilie pe Facebook, pe lângă acest sistem de siguranță, noile troleibuzele oferă dotări moderne precum aer condiționat, prize USB, afișaje digitale și podea joasă cu rampă pentru acces facil.

„Bucureștenii au la dispoziție, de câteva zile, noile troleibuze Yutong U12 – cea mai recentă generație de vehicule electrice din flota STB. Cele 22 de troleibuze sunt deja în circulație pe liniile 86, 93 și 97.

Aceste troleibuze sunt echipate cu un sistem de tip alcohol interlock. Pe scurt, funcționează ca un alcooltest: înainte de plecare, șoferul trebuie să sufle într-un dispozitiv, iar vehiculul pornește doar dacă testul este negativ. Este o tehnologie utilizată deja la nivel european pentru a reduce riscurile și a crește siguranța în transportul public.

Yutong U12 oferă aer condiționat, prize USB (tip A și C), afișaje digitale moderne, podea coborâtă cu rampă pentru acces facil și un interior luminos, cu finisaje moderne.

Datorită autonomiei de minimum 20 km pe baterie, troleibuzul poate continua deplasarea chiar și în cazul unor lucrări sau întreruperi ale rețelei de contact. Călătorii confortabile și predictibile – exact ce ne dorim cu toții!”, anunţă STP pe Facebook.