Video Ciucu le cere bucureștenilor să rămână în case: „Se intervine dificil, pentru că sunt mașini peste tot”

Primarul general al Capitalei Ciprian Ciucu a cerut, miercuri, bucureștenilor să nu iasă din case și să nu folosească mașinile, pentru a ajuta utilajele să intervină mai ușor și să curețe zăpada depusă pe străzi.

„Fac un apel către populație, să nu iasă din casă dacă nu e nevoie și să nu folosească mașina pentru ca accesul (utilajelor de deszăpezire) să fie cât mai facil”, a transmis primarul Capitalei, într-o conferință făcută împreună cu șeful ISU București-Ilfov, Irinel Precup.

El a precizat că sunt probleme cu circulația troleibuzelor și tramvaielor: „În acest moment se intervine, STB este prezent cu echipamente care eliberează troleibuzele în special, le tractează și punctual fiecare operator de salubrizare intervine până se va elibera prima bandă”.

Edilul a precizat, însă, că nu există artere principale blocare, iar Capitala nu este paralizată. El a avertizat că nu toate problemele pot fi rezolvate în același timp și că se intervine dificil.

„La noi există așteptarea ca imediat totul să fie „la negru”. Când ninge foarte mult, așa cum a fost azi-noapte, nu există capacități să se rezolve totul instant și trebuie stabilite priorități.

(...) Avem și o mare problemă, se intervine dificil, pentru că sunt mașini peste tot. E foarte greu să intervii chiar și cu utilaje de mici dimensiuni, e o problemă structurală a orașului. E nevoie de mai multă coordonare și coerență”, a adăugat Ciprian Ciucu.

Potrivit autorităților, până la ora actuală au avut loc sute de intervenții în Capitală și câteva zeci în județul Ilfov.

Mai multe mașini au fost avariate din cauza condițiilor extreme de vreme.