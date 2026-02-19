search
Joi, 19 Februarie 2026
Adevărul
Primăria Sectorului 1 anunţă amenzi pentru lipsa de reacție la deszăpezire. Străzile şi trotuarele sunt încă blocate de nămeţi

Publicat:

Primăria Sectorului 1 anunţă că va da sancţiuni pentru nerespectarea obligaţiilor de deszăpezire, întrucât operatorul de salubritate, căruia îi revine şi deszăpezirea, nu are capacitate suficientă de intervenţie, iar străzile şi trotuarele sunt încă blocate de nămeţi.

Utilaje de deszăpezire în Sectorul 1 FOTO: Primăria Sectorului 1
Utilaje de deszăpezire în Sectorul 1 FOTO: Primăria Sectorului 1

”Primăria Sectorului 1 semnalează abateri grave de la obligaţiile de deszăpezire, înregistrate începând cu 17 februarie 2026. Sectorul rămâne, la aproape două zile de la debutul episodului de ninsoare, cu străzi şi trotuare blocate de nămeţi, din cauza capacităţii insuficiente de acţiune a operatorului de salubritate care răspunde şi de activităţile de deszăpezire”, se arată într-un comunicat de presă transmis, joi, de Primărie, scrie News.

Potrivit sursei citate, obligaţiile Romprest decurg din cadrul normativ aplicabil, inclusiv din Hotărârea Consiliului General al Municipiului Bucureşti nr. 345 din 2020, precum şi din Programul de Deszăpezire aprobat de Consiliul Local Sector 1.

Conform etapizării din program, în faza Urgenţa 1, operatorul avea obligaţia să aducă la negru podurile, pantele, pasajele şi arterele principale şi să prevină formarea poleiului. Termenul operaţional pentru finalizarea celor 25 de zone prioritare a fost depăşit.

Reprezentanţii Primăriei au arătat că, deşi termenul de finalizare era miercuri, la ora 20.00, se acţionează în teren şi joi după-amiază.

În faza Urgenţa 2, operatorul avea obligaţia să intervină pe străzile secundare, în toate zonele prevăzute în program. Intervenţia a rămas parţială şi neuniformă, cu zone în care zăpada este bătătorită şi gheaţa persistă şi acum. Din cele 39 de zone, s-a intervenit doar în 23 şi nu s-a finalizat în întregime nici măcar o singură zonă, au susţinut reprezentanţii Primăriei.

Primăria Sectorului 1 a menţionat că a asigurat resursa de material antiderapant pentru perioada de intervenţie, dar utilizarea în teren, raportată la necesar şi la situaţia din stradă, nu a dus la curăţarea şi siguranţa circulaţiei. Operatorul a folosit doar 800 de tone de sare, deşi a avut posibilitatea să împrăştie 2.000 de tone.

”Primăria Sectorului 1 a monitorizat în permanenţă activitatea din teren, prin structurile cu atribuţii de control şi prin centralizarea sesizărilor primite de la cetăţeni. Toate datele indică întârzieri, timpi mari de reacţie şi un ritm de lucru cu mult sub cerinţele asumate de către Romprest. În consecinţă, Primăria Sectorului 1 va aplica toate măsurile contractuale şi legale disponibile, inclusiv sancţiuni pentru nerespectarea obligaţiilor de deszăpezire. Intervenţiile rămân în desfăşurare, iar verificarea lucrărilor continuă, pe zone şi pe etape, până la atingerea standardului de curăţare prevăzut în Programul de Deszăpezire”, au conchis reprezentanţii Primăriei Sectorului 1.

București

