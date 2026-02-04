Cheltuieli necontrolate la vila de pe Aviatorilor 86, care ar fi fost pregătită pentru Iohannis: auditul Curții de Conturi descoperă probleme majore

Vila de protocol de pe Bulevardul Aviatorilor 86, despre care s-a spus că ar fi fost pregătită pentru Klaus Iohannis, face obiectul unui audit al Curții de Conturi, care a identificat nereguli în cheltuirea banilor publici pentru renovarea imobilului.

Curtea de Conturi a identificat nereguli în modul în care au fost gestionate fondurile publice pentru vila de protocol de pe Bulevardul Aviatorilor 86 din București, imobil administrat de RAAPPS și cu o suprafață de peste 1.000 de metri pătrați, despre care s-a vehiculat că ar fi urmat să fie pusă la dispoziția fostului președinte Klaus Iohannis după încheierea mandatului.

Auditul intern realizat de instituție a scos la iveală probleme legate de cheltuielile efectuate pentru renovarea vilei, existând riscul ca anumite costuri să fie dublate din cauza modului deficitar în care au fost gestionate sumele, potrivit Digi 24..

Cheltuielile însumează 6,5 milioane de euro pentru vila care ar fi fost pregătită pentru fostul președinte Klaus Iohannis după terminarea mandatului, conform unei investigații Recorder.

În documente desecretizate de Guvernul Ciolacu în 2024, se arată că doar pentru renovările efectuate până atunci, cheltuielile depășiseră deja 3 milioane de euro.

Curtea de Conturi solicită RAAPPS să stabilească reguli clare și transparente care să permită evidențierea exactă a modului în care au fost folosiți banii publici pentru vila de protocol.