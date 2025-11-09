Defecţiune la o conductă de gaze în Capitală. Distrigaz a sistat temporar alimentarea pe câteva străzi din Sectorul 3

O defecțiune la o conductă de gaze din Sectorul 3 al Capitalei a determinat Distrigaz Sud să sisteze temporar alimentarea pe mai multe străzi, fiind afectaţi aproximativ 120 de clienți.

O defecțiune tehnică la o conductă de gaze naturale din Sectorul 3 al Municipiului București a dus, duminică, 9 noiembrie, la întreruperea temporară a alimentării cu gaze pe mai multe străzi, informează Distrigaz Sud Rețele într-un comunicat.

Incidentul a fost semnalat la intersecția străzii Drumul între Tarlale cu Șoseaua Industriilor, unde a fost identificat defectul. Pentru siguranță, compania a decis sistarea alimentării începând cu ora 10:00.

„Ca urmare a unui defect înregistrat la o conductă, aparținând rețelei de distribuție a gazelor naturale amplasate la intersecția străzii Drumul între Tarlale cu Șoseaua Industriilor, din sectorul 3 al municipiului București, pentru a pune consumatorii în siguranță, Distrigaz Sud Rețele a sistat alimentarea cu gaze naturale în zona respectivă astăzi, 9 noiembrie 2025, începând cu ora 10:00. În urma acestei întreruperi neplanificate, sunt afectați 120 de clienți casnici și non casnici situați pe străzile Drumul între Tarlale, Gara Cățelul și Peleș, din sectorul 3 al municipiului București. Echipele Distrigaz Sud se află la fața locului pentru remedierea defectului”, se precizează în comunicatul citat.

Reluarea alimentării este estimată pentru aceeași zi, în jurul orei 14:00.

Distrigaz Sud le recomandă clienților să respecte măsurile de siguranță în cazul în care simt miros de gaze după reluarea furnizării.

„După reluarea alimentării cu gaze naturale, în cazul în care clienții simt miros de gaze, sunt rugați să apeleze Centrul de Apeluri și Depanaj Urgențe Gaze la numerele de telefon: 021/9281, 031/9031 sau 0800.877.778, să aerisească imediat încăperea, să nu provoace scântei, să nu acționeze întrerupătoarele electrice, să nu folosească aparatele electrocasnice și, dacă este posibil, să închidă robinetul de alimentare cu gaze naturale”, recomandă compania.