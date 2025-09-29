Controverse în online după tăierea copacilor din Parcul Circului: „Ceva usucă acești copaci”

Tăierea copacilor dintr-un parc din Capitală a pornit o serie de dezbateri și previziuni sumbre pe Reddit.

Un internaut a postat pe Reddit mai multe imagini cu copacii tăiați din Parcul Circului, dorind să știe dacă poate fi sesizată primăria: „Mie mi se pare că erau copaci sănătoși. Mai erau mulți alții cărora nu le-am mai făcut poze. Nu înțeleg de ce oare a fost nevoie să se taie pomii din parc. Se poate face vreo sesizare la primărie?”

Postarea a împărțit părerile între utilizatori, de la necesitatea tăierilor până la teorii conform cărora copacii ar fi trebuit sa fie tăiați de mai mult:

„Adevărul e că sunt foarte mulți copaci uscați prin București. Am ajuns de o săptămână pe aici, după ce nu am fost câțiva ani, și e cam dezolant să vezi ce urmează. O fi vreun virus, insectă, ceva usucă acești copaci”;

„Pe vremea lui Nicușor nu prea se dădeau avize nici când era nevoie urgentă, iar acum se dau la foc automat. Aparent numai cu extreme se poate”.

Alți utilizatori subliniază că problema reală este că primăria „nu plantează alți copaci”, iar unele comentarii atrag atenția asupra stării parcurilor și a străzilor din Capitală în ultimii ani:

„S-au tăiat pomi uscați. Aștept cu interes să facă cineva asta în herăstrău, este groaznic de periculos când bate vântul.. sunt total uscați cred că 30% din pomii din parc, este ceva dezastruos. Și cineva trebuie să planteze ceva în loc, bănuiesc că altă specie (decât stejar) pentru că clar toți sunt pe moarte (de ce? se ocupă cineva să afle cauzele?)”;

„Vegetația și lacul lasă mult de dorit datorită neîngrijirii acute. Noroc că vin periodic cu deratizare și dezinsecție, din acest an există și pază.(Astfel posesorii de câini nu îi mai încurcă pe ceei mici pe platoul verde dinspre lac, loc destinat picnic, jocului copiilor sau pur și simplu stat pe iarbă)”.

Un alt internaut susține că e vorba mai degrabă despre o situație „fără remediu”:

„În tuia și alte conifere a intrat rău de tot un gândac care îi omoară și e fără remediu. Având în vedere câtă tuia a fost plantată în România o să fie rău de în următorii ani”.