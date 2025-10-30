Consolidarea unor corpuri de spitale din Capitală și modificarea normelor de protecţie a spaţiilor verzi, pe ordinea de zi a CGMB. Amenzi mai mari pentru contravenţii

Un protocol de colaborare între Municipalitate şi Fundaţia Centura Verde pentru implementarea Planului Operaţional Centura Verde Bucureşti-Ilfov și modificarea normelor de protecţie a spaţiilor verzi prin majorarea amenzilor pentru contravenţii şi introducerea unor noi obligaţii se regăsesc pe ordinea de zi a şedinţei Consiliului General al Municipiului Bucureşti (CGMB) de joi.

Unul dintre proiectele care vor fi dezbătute în şedinţa CGMB este cel privind aprobarea protocolului de colaborare între Municipalitate şi Fundaţia Centura Verde pentru elaborarea, adoptarea şi implementarea Planului Operaţional Centura Verde Bucureşti-Ilfov (PO-CVBI).

Protocolul are ca obiect punerea în aplicare a Centurii Verzi Bucureşti-Ilfov, prin colaborarea părţilor şi realizarea tuturor demersurilor necesare, inclusiv, în funcţie de necesităţi, prin cooptarea sau implicarea altor actori relevanţi - autorităţi publice, reprezentanţi ai societăţii civile, mediului academic şi sectorului privat.

Modificarea normelor de protecţie a spaţiilor verzi

Normele de protecţie a spaţiilor verzi din București urmează să fie modificate, prin majorarea amenzilor pentru contravenţii şi introducerea unor noi obligaţii în domeniu, potrivit unui alt proiect de hotărâre de pe ordinea de zi. Conform referatului de aprobare, se propune creşterea cuantumului amenzilor pentru contravenţiile cu impact major asupra spaţiilor verzi şi arborilor, întrucât valorile actuale, reduse, nu au avut efect de prevenţie. Măsura are ca scop protejarea interesului public şi îmbunătăţirea calităţii aerului. Normele se completează, totodată, cu noi fapte ilicite, precum diminuarea intenţionată a suprafeţei unui spaţiu verde prin acoperirea cu beton, asfalt, dale sau alte materiale care împiedică dezvoltarea vegetaţiei.

Consolidarea Corpului C9 de la Spitalul Clinic de Psihiatrie „Prof. Dr. Alexandru Obregia

Printre proiectele de hotărâre aflate pe ordinea de zi se numără și cel privind reabilitarea energetică şi consolidarea Corpului C9 de la Spitalul Clinic de Psihiatrie „Prof. Dr. Alexandru Obregia", în vederea finanţării prin Programul Regional Bucureşti-Ilfov 2021-2027. Valoarea totală a proiectului este de peste 33 de milioane de lei (cu TVA), din care cheltuieli eligibile nerambursabile în cuantum de aproximativ 30,4 milioane de lei (cu TVA).

Dezvoltarea capacităţii de tratament la Spitalul Colentina

Consilierii generali ai Capitalei vor analiza proiectul de investiţii „Dezvoltarea capacităţii de tratament intervenţional şi creşterea capacităţii de diagnostic pentru pacientul critic cu patologie vasculară cerebrală acută în Spitalul Clinic Colentina", propus spre finanţare prin Programul Sănătate, fonduri FEDR. Valoarea totală a proiectului este de peste 18,6 milioane de lei (cu TVA), din care cheltuieli eligibile nerambursabile de aproape 18,3 milioane de lei (cu TVA).

Consiliului General al Municipiului Bucureşti va dezbate şi proiectul privind reabilitarea energetică şi consolidarea Pavilionului A - Corp C7 de la Spitalul Clinic Colentina, în vederea finanţării prin Programul Regional Bucureşti-Ilfov 2021-2027. Valoarea totală a investiţiei este de 16,56 milioane de lei (cu TVA), din care cheltuieli eligibile nerambursabile de peste 15 milioane de lei (cu TVA).

Consilierii generali vor dezbate, de asemenea și un proiect privind reabilitarea Bibliotecii „Dimitrie Bolintineanu" cu peste 600.000 de lei (la care se adaugă TVA), dar și un proiect de hotărâre privind reparaţii capitale la Fântâna „George Gr. Cantacuzino", în valoare de aproximativ 8,7 milioane de lei (la care se adaugă TVA).