Clădirile din Sectorul 1 pentru care impozitul crește cu 500%

Consilierii locali ai Sectorului 1 au decis, marţi, majorarea impozitelor pentru 16 proprietari de clădiri aflate într-o stare avansată de degradare şi care pot pune viaţa oamenilor în pericol, impozitele fiind mărite în funcţie de starea de deteriorare şi de gradul de periculozitate pentru cetăţeni.

Impozitele au fost mărite de la 100% la 500% pentru proprietarii unor imobile din strada Pandele Ţăruşanu nr. 5, strada Sfântul Constantin nr. 13 şi 13A, strada Costache Aristia nr. 34, strada Căderea Bastiliei nr. 51 şi strada Transilvaniei nr. 17.

Consiliul Local al Sectorului 1 a aprobat şi constituirea unui fond de locuinţe de necesitate în imobilul din strada Munţii Tatra nr. 18-20. „Astfel, Primăria Sectorului 1 se va implica direct în programul de consolidare a blocurilor cu risc seismic ridicat din Capitală, derulat de Primăria Municipiului Bucureşti prin Administraţia Municipală pentru Consolidarea Clădirilor cu Risc Seismic”, se arată într-un comunicat al Primăriei Sectorului 1, potrivit Agerpres.

Pe raza Sectorului 1 se află 25 de imobile încadrate în clase de risc seismic care necesită consolidare în regim de urgenţă. Dintre acestea, pentru imobilele din bulevardul Nicolae Bălcescu nr. 32-34, calea Victoriei nr. 101 şi strada Dionisie Lupu nr. 55, intervenţiile sunt amânate din cauza lipsei spaţiilor necesare relocării a aproximativ 50 de familii.