Aleșii PSD din Consiliul General au respins propunerea primarului Ciucu ca București să fie gazda Forumului Oraşelor-City Forum 2027

Primarul Capitalei, Ciprian Ciucu, a cerul joi în şedinţa Consiliului General al Munipiului Bucureşti, să fie împuternicit să semneze dosarul de candidatură, pentru ca București să fie gazda evenimentului internaţional Forumul Oraşelor - City Forum 2027. Propunerea a fost respinsă de aleșii PSD.

Propunerea primarului Capitalei a fost respinsă la vot, cu 26 de voturi pentru şi 28 de abţineri. Ciprian Ciucu, a reacţionat la votul de respingere dat de consilierii generali de la PSD.

”Înţeleg că vreţi să testaţi o majoritate politică, dar ce aveţi cu bucureştenii, cu Bucureştiul? Primăria Municipiului Bucureşti a mai candidat şi în trecut, în urmă cu doi ani. A fost foarte aproape să câştige. Eu pot să înţeleg multe, dar proiecte benigne, sau proiecte bune pentru oraşul nostru, să îl punem pe hartă, să discutăm politici, asta nu mai înţeleg. Păcat, PSD”, a spus Ciucu, scrie News.

Primarul Capitalei ceruse în şedinţa Consiliului General să fie împuternicit să depună dosarul de candidatură, în numele Municipului Bucureşti, pentru a fi oraş gazdă al evenimentului internaţional Forumul Oraşelor - City Forum 2027.

”Este o candidatură de care cred că oraşul nostru are nevoie şi, aşa cum ştiţi, este vorba despre un eveniment sub auspiciile Comisiei Europene. Cred că este binevenit şi de aceea propun ca acest proiect să fie la punctul 68”, a spus Ciucu.