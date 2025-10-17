search
Vineri, 17 Octombrie 2025
Sora fostului ministru Carmen Dan, plasată în arest la domiciliu într-un dosar de înșelăciune de peste un milion de euro

Simona Stan, sora fostului ministru de Interne Carmen Dan, a fost plasată vineri în arest la domiciliu pentru 30 de zile, într-un dosar de înșelăciune în care prejudiciul depășește 1,3 milioane de euro.

Simona Stan a fost plasată în arest la domiciliu FOTO: Inquam photos / George Călin
Simona Stan a fost plasată în arest la domiciliu FOTO: Inquam photos / George Călin

Procurorii au cerut arestarea preventivă a Simonei Stan, însă Tribunalul București a respins solicitarea și a dispus plasarea acesteia în arest la domiciliu. O altă femeie implicată în același dosar, Mariana Popa, este cercetată sub control judiciar. Cele două au fost reținute joi, iar a doua zi au fost prezentate instanței.

Cum funcționa schema de înșelăciune

Potrivit anchetatorilor, între ianuarie 2023 și iulie 2024, Simona Stan și complicea sa ar fi indus în eroare mai multe persoane, promițându-le achiziția unor autoturisme și imobile la prețuri avantajoase. „În sarcina celor două inculpate s-a reţinut că, în perioada ianuarie 2023 - iulie 2024, au indus în eroare şase persoane vătămate cu privire la veridicitatea unor oferte de achiziţionare a mai multor autoturisme şi imobile din patrimoniul unor societăţi comerciale, folosindu-se de calităţi nereale (...), determinându-le pe victime să plătească sumele de bani pretinse, totalizând valoarea de 631.600 euro, 2.000 dolari şi 1.098.540 lei, fără ca vreuna dintre aceste persoane vătămate să intre în posesia bunurilor promise”, se arată într-un comunicat al Parchetului de pe lângă Tribunalul Bucureşti.

Promisiuni false și nume sonore

Pentru a-și convinge victimele, cele două femei s-ar fi prezentat drept „persoane influente” care lucrau la companii petroliere importante, precum OMV Petrom și Transpeco Logistic & Distribution. În plus, Simona Stan ar fi invocat legături cu sora sa, Carmen Dan, dar și cu fostul finanțator al clubului Dinamo București, Cristi Borcea, pentru a-și întări credibilitatea.

Prejudiciu și măsuri luate de procurori

Prejudiciul total reclamat de victime depășește 1,3 milioane de euro. Pentru recuperarea pagubelor, procurorii au dispus instituirea sechestrului asupra tuturor bunurilor mobile și imobile ale inculpatelor.

Ancheta este în desfășurare, iar Simona Stan va rămâne în arest la domiciliu pentru următoarele 30 de zile.

Audierea fostului ministru Carmen Dan

În contextul acestui dosar, Carmen Dan a fost audiată joi dimineață, 16 octombrie, la Poliția Capitalei, în calitate de martor. La ieșirea de la audieri, ea a declarat: „Am venit să dau declarații în calitate de martor și să spun despre faptele presupus a fi fost comise în dosar, ceea ce știu, ceea ce am și făcut”.

Fosta ministră a subliniat că nu avea cunoștință despre activitățile surorii sale și că aceasta s-ar fi folosit de numele ei pentru a câștiga credibilitate. „Am trimis-o către organele de cercetare să declare tot ce s-a întâmplat. Sunt singurii în măsură să stabilească gradul de vinovăție al fiecăruia”, a adăugat Carmen Dan.

Ea a mai afirmat că, din relatările ofițerilor care anchetează cazul, a reieșit faptul că sora sa s-a folosit de legătura pe care o are cu fostul ministru pentru a câștiga credibilitate. „Până la urmă, procurorii sunt cei care decid gradul de vinovăție al fiecărei persoane și cum îți așterni, așa dormi, este valabil pentru toată lumea. N-am făcut niciodată niciun demers pentru nimeni să ajut într-o astfel de situație”, a conchis Carmen Dan.

